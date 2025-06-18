ريال مدريد ضد الهلال | للصبر حدود يا فينيسيوس .. وبيريز يحتاج أكثر من 10 ملايين لإيقاف إعصار سالم الدوسري!

ليلة تاريخية أخرى لمعشوق الهلال.. ويتمنى أن ينساها فيني!

ربما كان التعادل هو أكثر نتيجة عادلة بين ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم للأندية، لكن على مستوى الأداء الفردي لنجمي الفريقين سالم الدوسري نجم الهلال وفينيسيوس جونيور نجم الريال، لم يكن هناك أي تعادل على الإطلاق.

الريال اكتفى باقتسام نقطة التعادل مع الهلال بنتيجة (1-1)، اليوم الأربعاء على ملعب هارد روك، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية 2025، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

قدم سالم الدوسري واحدة من مبارياته التاريخية أمام الفرق الكبرى سواء مع الهلال أو منتخب السعودية، وسيظل هذا اليوم عالقًا في ذاكرته كثيرًا حتى بعد اعتزاله، في الوقت الذي سيمني فينيسيوس نفسه لو أنه لم يشارك من الأساس في هذا اللقاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

والسطور التالية لن تكون مقارنة بين ما قدمه سالم الدوسري وفينيسيوس في اللقاء، لأن المقارنة ستكون مُحرجة للغاية لأفضل لاعب في العالم باختيار الفيفا، بل مجرد محاولة لتسليط الضوء على أداء فردي رائع لنجم سعودي أحرج ريال مدريد.