"يجعلك عاجزًا عن الكلام" .. ماتانتونو ينحاز لميسي مجددًا ويُدلي باعتراف مثير بشأن المقارنة مع لامين يامال

أدت إصابة خطيرة في الفخذ إلى توقف البداية الواعدة لماتانتونو مع الفريق الملكي، مما أدى إلى تعليق موسم هذا اللاعب المراهق المثير. وصل لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا من ريفر بليت في أغسطس مقابل مبلغ قياسي قدره 40 مليون جنيه إسترليني (52.4 مليون دولار). بعد موسم تحضيري رائع وبعض المباريات المتميزة، بما في ذلك أنه أصبح أصغر لاعب يشارك في التشكيلة الأساسية لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، توقفت مسيرته الآن بشكل مفاجئ.

وفي تصريحات أدلى بها لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، تحدث ماتانتونو عن إصابته بـ الفتق الرياضي (البيوبالجيا) التي أثرت عليه في الأسابيع الأخيرة، وهي نفس الإصابة التي يعاني منها يامال حاليًا. وقال "أعمل بجد من أجل التعافي والعودة إلى أرض الملعب، فهذا هو الجزء الأفضل بالنسبة لي. أشعر بتحسن كبير الآن، لقد كنت أتحمل الألم لفترة طويلة، وحان الوقت للتوقف من أجل التعافي الكامل لأن النادي يطالب بأقصى جاهزية ممكنة".

وأضاف أن الآلام بدأت أثناء وجوده مع ريفر بليت "بدأ الأمر في المباراة الثانية من كأس العالم للأندية مع ريفر، وازداد الألم تدريجيًا حتى اضطررت إلى التوقف".

قبل إصابته، كان اللاعب الدولي الأرجنتيني قد نجح في إثبات نفسه تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، حيث أظهر موهبته الإبداعية وقدرته على اللعب بين الخطوط. ومع ذلك، شكك بعض النقاد في وسائل الإعلام الإسبانية في تأثيره في المباريات الأخيرة وجهوده الدفاعية، وهو ما يختلف تمامًا عن المستوى الرائع الذي أظهره في ريفر بليت. الآن، مع طول الطريق أمامه للتعافي، يتعرض الشاب الأرجنتيني لضغط كبير لاستعادة لياقته البدنية واستعادة زخمه. مع العودة الأخيرة والمستوى الممتاز للنجم جود بيلينجهام، سيواجه ماتانتونو منافسة شرسة على وقت اللعب عند عودته، مما يجعل عودته واحدة من أكثر القصص المنتظرة في النصف الثاني من الموسم.