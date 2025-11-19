أبدى فرانكو ماتانتونو، النجم الشاب لريال مدريد، رأيه في الجدل الدائر حول أفضل لاعب في التاريخ، وخاطر بإثارة غضب جماهير البرنابيو بقوله إن نجم برشلونة السابق ليونيل ميسي هو من يستحق هذا اللقب، وليس كريستيانو رونالدو، كما أدى اللاعب باعتراف مثير بشأن المقارنة بينه وبين نجم برشلونة لامين يامال. فما الذي قاله؟
"يجعلك عاجزًا عن الكلام" .. ماتانتونو ينحاز لميسي مجددًا ويُدلي باعتراف مثير بشأن المقارنة مع لامين يامال
نجم مصاب في معركة اللياقة البدنية
أدت إصابة خطيرة في الفخذ إلى توقف البداية الواعدة لماتانتونو مع الفريق الملكي، مما أدى إلى تعليق موسم هذا اللاعب المراهق المثير. وصل لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا من ريفر بليت في أغسطس مقابل مبلغ قياسي قدره 40 مليون جنيه إسترليني (52.4 مليون دولار). بعد موسم تحضيري رائع وبعض المباريات المتميزة، بما في ذلك أنه أصبح أصغر لاعب يشارك في التشكيلة الأساسية لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، توقفت مسيرته الآن بشكل مفاجئ.
وفي تصريحات أدلى بها لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، تحدث ماتانتونو عن إصابته بـ الفتق الرياضي (البيوبالجيا) التي أثرت عليه في الأسابيع الأخيرة، وهي نفس الإصابة التي يعاني منها يامال حاليًا. وقال "أعمل بجد من أجل التعافي والعودة إلى أرض الملعب، فهذا هو الجزء الأفضل بالنسبة لي. أشعر بتحسن كبير الآن، لقد كنت أتحمل الألم لفترة طويلة، وحان الوقت للتوقف من أجل التعافي الكامل لأن النادي يطالب بأقصى جاهزية ممكنة".
وأضاف أن الآلام بدأت أثناء وجوده مع ريفر بليت "بدأ الأمر في المباراة الثانية من كأس العالم للأندية مع ريفر، وازداد الألم تدريجيًا حتى اضطررت إلى التوقف".
قبل إصابته، كان اللاعب الدولي الأرجنتيني قد نجح في إثبات نفسه تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، حيث أظهر موهبته الإبداعية وقدرته على اللعب بين الخطوط. ومع ذلك، شكك بعض النقاد في وسائل الإعلام الإسبانية في تأثيره في المباريات الأخيرة وجهوده الدفاعية، وهو ما يختلف تمامًا عن المستوى الرائع الذي أظهره في ريفر بليت. الآن، مع طول الطريق أمامه للتعافي، يتعرض الشاب الأرجنتيني لضغط كبير لاستعادة لياقته البدنية واستعادة زخمه. مع العودة الأخيرة والمستوى الممتاز للنجم جود بيلينجهام، سيواجه ماتانتونو منافسة شرسة على وقت اللعب عند عودته، مما يجعل عودته واحدة من أكثر القصص المنتظرة في النصف الثاني من الموسم.
اعتراف مثير بشأن لامين يامال
لاعب ريال مدريد الشاب اعترف بأن نظيره في برشلونة لامين يامال يتفوق حاليًا في صراع المواهب الصاعدة بين نجوم الكلاسيكو، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يزال في مرحلة التطور والتأقلم منذ انتقاله من ريفر بليت خلال الصيف الماضي.
إذ قال عن المقارنة بينه ونجم البارسا "
لا أحب المقارنات، لكنها دافع كبير لي. من الجيد أن يكون لك منافس بمستوى لامين، من برشلونة ومن إسبانيا، فهذا يحفزني على أن أكون أفضل. أتمنى أن تستمر هذه المنافسة لسنوات طويلة".
وعندما سُئل عمّن هو الأفضل حاليًا، أجاب بصراحة "اليوم، لامين هو الأفضل. يقدم مستوى مذهل، لكنني وصلت حديثًا إلى ريال مدريد وما زلت في مرحلة التأقلم، وأتمنى أن تكون قصة طويلة بيننا مليئة بالمباريات الرائعة مثل الكلاسيكو الأخير".
"إنه يتركك عاجزًا عن الكلام في كل مرة يحصل فيها على الكرة"
ماتانتونو كان قد أكد تفضيله لمواطنه ميسي على حساب رونالدو والجميع في صراع الأفضل في التاريخ، وقد عاد وكرر حديثه رغم ما يحمله من مخاطرة بإغضاب جمهور فريقه منه.
نجم ريال مدريد الشاب قال عندما طُلب منه الاختيار بين ميسي ورونالدو: "أنا مشجع لريال مدريد وأنا في أكبر نادٍ في العالم، لكن أفضل وأعظم لاعب في العالم هو ميسي، وسيظل كذلك دائمًا حتى يتقاعد. ألعب معه في المنتخب الوطني وهو لاعب رائع. كلما حصل على الكرة، يتركك عاجزًا عن الكلام. إنه لاعب مثير للإعجاب. من المدهش أنه لا يزال يفاجئنا نحن زملائه في الفريق. لقد لعبت مع العديد من اللاعبين المتميزين، لكن اللعب معه هو تجربة تعليمية يومية. أنا ممتن للطريقة التي عاملني بها دائمًا. لقد ساعدني كثيرًا".
مسيرة رونالدو مع ريال مدريد
قد لا تلقى تعليقات ماتانتونو قبولاً حسناً لدى مشجعي ريال مدريد، نظراً لمكانة رونالدو كرمز لبرنابيو. سجل المهاجم البرتغالي 450 هدفاً في 438 مباراة مع ريال مدريد بين عامي 2009 و2018، ليصبح أفضل هداف في تاريخ النادي.
أدى أداؤه المذهل في الهجوم إلى فوز ريال مدريد بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني، من بين العديد من الألقاب الأخرى. غادر رونالدو في النهاية العاصمة الإسبانية للانضمام إلى يوفنتوس في صفقة قيمتها 100 مليون يورو، وهو يلعب الآن في السعودية مع نادي النصر.
رقم ميسي قد حان!
في سبتمبر، صنع ماتانتونو التاريخ مع المنتخب الأرجنتيني عندما ارتدى الشاب الذي يلعب في صفوف لوس بلانكوس القميص الأيقوني رقم 10 مع الألبيسيليستي في غياب نجم إنتر ميامي ميسي. وبذلك، أصبح المراهق أصغر لاعب في تاريخ الأرجنتين يرتدي الرقم الأسطوري. وقد فعل ذلك في سن 18 عامًا و23 يومًا، متجاوزًا دييجو مارادونا. عندما حصل على هذا الشرف، قال ماتانتونو: "إنه أفضل شيء حدث لي على الإطلاق. لم أكن أتوقع ذلك. لم أكن أعرف أنني سأرتديه. لقد فاجأني ذلك. مشاركة الملعب مع ليو ورؤية كيف يمثله ميسي يجعلني أرغب حقًا في ارتدائه. لن يكون هناك أحد مثله أبدًا، ولكنه لشرف كبير أن أتمكن من ارتداء الرقم الذي ارتداه لفترة طويلة".