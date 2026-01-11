"لا عزاء لجمهور ريال مدريد في إسبانيا" .. السعوديون يجهزون مفاجأة لفينيسيوس خلال كلاسيكو السوبر أمام برشلونة

كأس السوبر الإسباني يقام للسنة الخامسة على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تستضيفه حاليًا مدينة جدة (من 7 إلى 11 يناير الجاري).

ومن المقرر أن يقام النهائي اليوم الأحد، بين ريال مدريد وبرشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -.

البرسا بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك كان قد تأهل للنهائي بعد الفوز أمام أتلتيك بيلباو في نصف النهائي بخماسية نظيفة.

فيما كان عبر الميرينجي بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو على حساب أتلتيكو مدريد في ديربي نصف النهائي، منتصرًا بثنائية مقابل هدف وحيد.