"لا عزاء لجمهور ريال مدريد في إسبانيا" .. السعوديون يجهزون مفاجأة لفينيسيوس خلال كلاسيكو السوبر أمام برشلونة

لا يمر البرازيلي بموسم مستقر في 2025-2026 على مختلف الأصعدة..
تارةً تفكيره مشغول بعقده، إذ فتح ريال مدريد خط تفاوض معه لتجديده، إذ تنتهي فترته داخل ريال مدريد بحسب العقد الحالي في يونيو 2027، بينما يتمسك النادي ببقائه وكذلك هي رغبة اللاعب، لكن الأمور المالية تعقد الأمور بعض الشيء.
بحسب التقارير الإسبانية، فإن فيني طلب مساواته في الراتب مع النجم الفرنسي كيليان مبابي وهو ما يرفضه فلورنتينو بيريز؛ رئيس ريال مدريد.
وسط هذه الظروف، يتلقى البرازيلي اهتمامًا من عدة أندية في دوري روشن السعودي وكذلك الدوريات الاوروبية الكبرى.
وتارةً أخرى يتشتت تركيزه بخلافه مع تشابي ألونسو؛ المدير الفني للفريق، بعدما كان يتعمد استبداله في مباريات متتالية بداية الموسم الجاري، وهو ما دفع فيني للغضب علنًا، معربًا عن اعتراضه على التبديل أكثر من مرة داخل أرض الملعب.
تلك الأزمة، أُسدل الستار عليها باعتذاره لزملائه وللجماهير عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، وكذلك في الغرف المغلقة، لكنه لم يعتذر لألونسو بحسب التقارير المنتشرة.
أما آخر المواضيع التي تهز استقراره فهو غيابه على التهديف في آخر 11 مباراة لريال مدريد بالدوري الإسباني 2025-2026، حيث كانت آخر أهدافه في شباك فياريال بالجولة الثامنة، في الرابع من أكتوبر 2025، وقتما سجل ثنائية.
وبشكل عام، خاض فينيسيوس 26 مباراة في مختلف بطولات الموسم الجاري، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثمانية آخرين لزملائه.