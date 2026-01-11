Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
زهيرة عادل

"لا عزاء لجمهور ريال مدريد في إسبانيا" .. السعوديون يجهزون مفاجأة لفينيسيوس خلال كلاسيكو السوبر أمام برشلونة

ماذا يحضر الجمهور السعودي للجناح البرازيلي؟

حتى وإن قرر البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ جناح ريال مدريد، رفض عروض أندية دوري روشن، فهذا لا يمنع الجمهور السعودي من تجهيز مفاجأة سارة له خلال كلاسيكو الأرض الليلة، بنهائي كأس السوبر الإسباني - المذاع بشكل حصري ومجاني على تطبيق "ثمانية" -.

  • موعد الكلاسيكو

    كأس السوبر الإسباني يقام للسنة الخامسة على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تستضيفه حاليًا مدينة جدة (من 7 إلى 11 يناير الجاري).

    ومن المقرر أن يقام النهائي اليوم الأحد، بين ريال مدريد وبرشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -.

    البرسا بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك كان قد تأهل للنهائي بعد الفوز أمام أتلتيك بيلباو في نصف النهائي بخماسية نظيفة.

    فيما كان عبر الميرينجي بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو على حساب أتلتيكو مدريد في ديربي نصف النهائي، منتصرًا بثنائية مقابل هدف وحيد.

  • مفاجأة الجمهور السعودي لفينيسيوس

    صاحب الـ25 عامًا يعاني حاليًا من صافرات استهجان تلاحقه في المباريات الأخيرة لريال مدريد .. من قبل كانت تُطلق من قبل بعض منافسي الميرينجي، لكن الجديد أن جمهور ناديه هم مُطلقوها مؤخرًا.

    هذا يعود لتراجع مستواه في الموسم الجاري، ما أثر على معدل أهدافه في الجولات الأخيرة، وهو ما لم يتقبله جمهور النادي الملكي.

    لكن إن كان جمهور ريال مدريد في إسبانيا يهاجم الجناح البرازيلي، فالجمهور السعودي له رأي مختلف، إذ قرر دعمه بطريقته خلال كلاسيكو الأرض الليلة أمام برشلونة..

    جمهور النادي الملكي في المملكة السعودية أطلق عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وسمًا بعنوان "#حملة_تصفيق_الدقيقة7_فينيسيوس"، لتقديم الدعم المعنوي له في نفس الدقيقة التي يحمل قميصه رقمها.

  • ماذا كتب الجمهور السعودي؟

    أحد من شاركوا في وسم " #حملة_تصفيق_الدقيقة7_فينيسيوس"، مقدم البرامج مساعد الفوزان، الذي كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "بشارك بهذا الهاشتاق وبكل قناعة، لا يوجد أنسب من الجمهور السعودي لتشجيع فينيسيوس للعودة لمستواه، ولا عزاء لجمهور مدريد في إسبانيا".

    وتابع: "الدقيقة 7 نبي نسمع الملعب ينفجر وكأنه هدف في الدقيقة الأخيرة، هيا بنا مدريديستا السعودية".

    مشجع آخر أضاف عبر الوسم ذاته: "في الدقيقة 7 نصفق للكرة النقية، للموهبة، وللاعب لم يكسره الحقد، فينيسيوس يُحارب داخل الملعب وخارجه، ونحن معك دائمًا".

    وعلق ثالث: "كلنا محتاجينه وهو محتاج لتشجيعنا له ومؤازرتنا لعل وعسى هالشيء يعطيه دافع لتقديم أفضل ما لديه في المباراة".

    تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر تطبيقها.

  • Vinicius JuniorGetty Images

    موسم فينيسيوس

    لا يمر البرازيلي بموسم مستقر في 2025-2026 على مختلف الأصعدة..

    تارةً تفكيره مشغول بعقده، إذ فتح ريال مدريد خط تفاوض معه لتجديده، إذ تنتهي فترته داخل ريال مدريد بحسب العقد الحالي في يونيو 2027، بينما يتمسك النادي ببقائه وكذلك هي رغبة اللاعب، لكن الأمور المالية تعقد الأمور بعض الشيء.

    بحسب التقارير الإسبانية، فإن فيني طلب مساواته في الراتب مع النجم الفرنسي كيليان مبابي وهو ما يرفضه فلورنتينو بيريز؛ رئيس ريال مدريد.

    وسط هذه الظروف، يتلقى البرازيلي اهتمامًا من عدة أندية في دوري روشن السعودي وكذلك الدوريات الاوروبية الكبرى.

    وتارةً أخرى يتشتت تركيزه بخلافه مع تشابي ألونسو؛ المدير الفني للفريق، بعدما كان يتعمد استبداله في مباريات متتالية بداية الموسم الجاري، وهو ما دفع فيني للغضب علنًا، معربًا عن اعتراضه على التبديل أكثر من مرة داخل أرض الملعب.

    تلك الأزمة، أُسدل الستار عليها باعتذاره لزملائه وللجماهير عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، وكذلك في الغرف المغلقة، لكنه لم يعتذر لألونسو بحسب التقارير المنتشرة.

    أما آخر المواضيع التي تهز استقراره فهو غيابه على التهديف في آخر 11 مباراة لريال مدريد بالدوري الإسباني 2025-2026، حيث كانت آخر أهدافه في شباك فياريال بالجولة الثامنة، في الرابع من أكتوبر 2025، وقتما سجل ثنائية.

    وبشكل عام، خاض فينيسيوس 26 مباراة في مختلف بطولات الموسم الجاري، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثمانية آخرين لزملائه.

  • ريال مدريد للانتقام الليلة

    كلاسيكو الليلة هو ثان لقاء يجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجاري 2025-2026، حيث التقيا في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، في مباراة حسمها الميرينجي لصالحه بثنائية مقابل هدف وحيد.

    لكن تلك المباراة ليست كافية لأخذ النادي المدريدي لثأره من غريمه، حيث أسقطه مهزومًا أربع مرات الموسم الماضي (2024-2025)..

    البداية كانت في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني 2024-2025، حيث خسر ريال مدريد (4-0)، قبل أن يخسر إياب البطولة نفسها (4-3).

    فيما حقق برشلونة لقب كأس السوبر الإسباني 2024-2025 على حساب غريمه الميرينجي منتصرًا بخماسية مقابل هدفين في النهائي.

    كذلك توج البرسا بطلًا لكأس ملك إسبانيا بالموسم ذاته، بعدما هزم الريال بثلاثية مقابل هدفين في الأشواط الإضافية بالنهائي.

