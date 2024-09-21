ريال مدريد وإسبانيول | جولر يلعب 20 دقيقة فقط ومبابي لم يصل من فرنسا!

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره إسبانيول في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

فوز الملكي جاء بعد حلول فينيسيوس جونيور بديلًا، حيث قدم دقائق مثالية على عكس زميله الفرنسي كيليان مبابي ونظيره التركي أردا جولر وكلاهما لعبا بشكل أساسي.

ماذا قدم جولر ومبابي في المباراة؟ ولماذا تعد تلك المباراة سيئة بالنسبة لهما رغم تسجيل الفرنسي وصناعته؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يلي:

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