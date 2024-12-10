"انتحار جاسبيريني التكتيكي ومصائب فينيسيوس ومبابي فوائد عند بيلينجهام" .. عفوًا يا أتالانتا الانتقام من ريال مدريد ليس سهلًا

واحدة من المباريات المصيرية لفريق العاصمة الإسبانية..

عاشق الساحرة المستديرة كان على موعد مع واحدة من أمتع المباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ عندما تقابل أتالانتا الإيطالي مع ريال مدريد الإسباني، مساء يوم الثلاثاء.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نجح في العودة من إيطاليا، بانتصار مهم للغاية ضد أتالانتا (3-2)، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي.

ثلاثية العملاق الإسباني؛ جاءت عن طريق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي والجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور ومتوسط الميدان الإنجليزي جود بيلينجهام؛ في الدقائق 10 و56 و59 - على التوالي -.

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ومن ناحيته.. سجل الفريق الإيطالي هدفه "الأول"، عن طريق البلجيكي شارل دي كيتيلاري في الدقيقة 45+2؛ قبل أن يضيف الجناح النيجيري أديمولا لوكمان "الثاني"، في الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة.. ارتقى ريال مدريد إلى المركز "الثامن عشر" في جدول ترتيب مرحلة الدوري من المسابقة القارية، برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات ومثلهم في الهزائم، بينما تجمد أتالانتا عند النقطة الحادية عشر في المركز "التاسع".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز ريال مدريد المثير على مستضيفه أتالانتا، مساء يوم الثلاثاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا..