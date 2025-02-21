"رياض محرز لا يهتم بالدوري و45 دقيقة تثبت كسل نجم الأهلي!" .. إيفان توني يكتب تاريخًا شخصيًا أمام ضمك

الأهلي يحصد 3 نقاط جديدة في الدوري..

"الأهم هو الفوز وليس الأداء!".. بعض المدربين يرفعون هذا الشعار في المباريات؛ ففي النهاية هم يحاسبون على النتائج، والأرقام هي من تسجل في كتب التاريخ؛ وليس المستوى الفني.

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هذا ظهر في مباراة الأهلي وضمك، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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الأهلي بقيادة مدربه الشاب ماتياس يايسله، لم يقدم المستوى المأمول؛ ولكنه حقق الفوز (2-0) على مستضيفه ضمك؛ ليصل إلى النقطة 41 في "المركز الخامس"، بينما تجمد منافسه عند النقطة 24 في "الترتيب الحادي عشر".

GOAL

وسجل ثنائية الأهلي في شباك ضمك؛ كل من إيفان توني في الدقيقة الرابعة، والجناح الأيسر الجديد جالينو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الأهلي على ضمك، مساء اليوم الجمعة، في مسابقة دوري روشن السعودي..