"رياض محرز يا إلهي" .. بيب جوارديولا يتغنى بنجم الأهلي ويستشهد به للتأكيد على هذا الأمر!

جوارديولا أشرف على تدريب محرز لـ5 سنواتٍ كاملة..

استشهد بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، بنجم الأهلي ومنتخب الجزائر رياض محرز؛ وذلك في تصريحاته قبل مواجهة الوداد الرياضي المغربي.

مانشستر سيتي يواجه الوداد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد السيتزنس والفريق المغربي في "المجموعة السابعة" ببطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ بجانب كل من يوفنتوس والعين الإماراتي.