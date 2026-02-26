Goal.com
زهيرة عادل

الاعتذار لـ"العجوز" رياض محرز أصبح واجبًا .. وعادت نسخة إيفان توني التي يكرهها جمهور الأهلي أمام الرياض!

أبرز ملامح انتصار الأهلي أمام الرياض 1-0..

مرة أخرى "الأهلي إلى صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026" ولو بصورة مؤقتة، لكنها قد تصبح رسمية يومًا ما، إذا ما استمر قطاره على تحقيق الانتصارات دون توقف.

الراقي حقق الفوز يوم الخميس، أمام الرياض بهدف نظيف، على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

هدف المباراة الوحيد كان بالنيران الصديقة، من أحد نجومها؛ الحارس الكندي ميلان بورجان، في الدقيقة 75 بعدما حول عرضية من ضربة ركنية بقبضة يده إلى الشباك عن طريق الخطأ.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الراقي إلى النقطة 59 في صدارة جدول ترتيب دوري روشن "مؤقتًا"، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة على النصر "الوصيف"، لكن العالمي خاض مباراة أقل.

أما الرياض فيحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن مراكز الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى.

وللتعمق أكثر في أبرز أحداث مواجهة الأهلي والرياض، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • من يريد المتعة فليذهب إلى السيرك

    للمباراة الثانية على التوالي يقدم الأهلي أداءً متواضعًا في الموسم الجاري بدوري روشن، بعد مواجهة ضمك، التي أقيمت قبل أيام قليلة، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة.

    لكن الفارق بين مواجهة ضمك من قبل والرياض الليلة أن المدرب الألماني ماتياس يايسله قرر إراحة بعض لاعبيه الأساسيين أو بالتحديد الجبهة اليمنى، باستبعاد علي مجرشي والجزائري رياض محرز والدفع بمحمد عبدالرحمن وماثيوس جونسالفيش .. لكن سنعود لهذه الجبهة لاحقًا.

    مشكلة الأهلي أمام الرياض تكمن في المقام الأول في صناعة الفرص، مع كم الأخطاء في وسط الملعب من الثلاثي فالنتين أتانجانا، فرانك كيسييه وزياد الجهني .. هذا السوء عكسه بشكل جلي اختيار قلب الدفاع البرازيلي روجر إيبانيز؛ محترف الأهلي، نجمًا للمباراة.

    الاعتذار لمحرز أصبح واجبًا

    بالعودة للحديث عن استبعاد رياض محرز من المباراة، فمواجهة الليلة وحدها تكفي ليخرج "معارضيه" للاعتذار له أمام الجميع!

    قالوا من قبل "عجوز، لا يقدر على الركض"، "حركته بطيئة داخل الملعب"، "نريد جناح أصغر سنًا"، "ميزته الوحيدة قدرته على التحكم في الكرة" .. الكثير والكثير من الانتقادات التي قيلت في حق رياض محرز حول هذا السياق، وكانت تشتد مع كل سوق انتقالات سواء في صيف 2025 أو شتاء 2026.

    لكن قيمة محرز الحقيقة تتجلى بوضوح في مواجهة فرق مثل الرياض، التي تعتمد على التكتل الدفاعي، ففي وقت لا تشعر بوجوده داخل الملعب، بحركة واحدة سواء عرضية أو تمريرة سحرية، يوصل زملاءه لمناطق الخطورة لدى الخصم ومن ثم تسجيل الأهداف.

    هذا الدور لم يحسن ماتيوس جونسالفيش على فعله أمام الرياض، صحيح أنه خلق لزملائه ثلاث فرص، لكنه تعامل بشكل سيئ في مواقف أخرى كانت كفيلة بإنهاء المباراة لصالح الراقي بشكل أفضل.

    المثير أكثر أنه عابه البطء في بعض الفرص، ما عطل هجمات الأهلي، رغم أن سنه 20 عامًا!

    إيفان توني .. عادت النسخة التي يكرهها الجمهور

    للمباراة الثانية على التوالي يفشل المهاجم الإنجليزي إيفان توني في هز شباك الخصوم مع الأهلي، بعدما صام عن التهديف أمام ضمك.

    هدوء طبيعي يمر به أي مهاجم على مدار الموسم، لكن اللافت في مستوى توني الليلة أمام الرياض هو "قلة التركيز".

    فما بين إهدار الفرص والوقوع في مصيدة التسلل .. سارت الـ90 دقيقة التي لعبها إيفان توني أمام الرياض على هذا المنوال، ليعود لنسخته الأولى في بداية مسيرته مع الأهلي، وكذلك تلك التي بدأ بها الموسم الجاري قبل الانطلاق نحو صدارة هداف الموسم الجاري من دوري روشن حتى الآن.

