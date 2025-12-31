توعد أحد مشجعي منتخب الكونغو الديمقراطية، النجم الجزائري رياض محرز ومنتخب بلاده، قبل مواجهته في دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.
"أنت في الأهلي وليس مانشستر سيتي" .. مشجع كونغولي يُحاول إيقاظ رياض محرز من النوم ويتوعده بأمم إفريقيا!
ماذا حدث؟
توجه عدد من المشجعين الكونغوليين إلى مقر فندق إقامة منتخب الجزائر في الرباط، من أجل توجيه رسائل قوية إلى محاربي الصحراء ونجمهم الأول رياض محرز.
المشجعون قاموا برفع أعلام الكونغو الديمقراطية، وقاموا بالهتاف بصوت عالٍ: "رياض .. رياض .. لقد أخذنا طاقتك، هيا تعال نحن لا نخشى أحدًا".
وأضاف: "لا نخاف من الجزائر أو المغرب أو أوغندا أو زيمبابوي وجميع المنتخبات، فليأتي الجميع لمواجهته والفوز عليه".
وواصل بأعلى صوت: "هيا يا رياض انزل إلى هنا، انزل يا بطل، سوف نقوم بإيقاظه الآن .. رياض أنت لست في مانشستر يونايتد الآن، أنت تلعب في الأهلي".
وقاموا المشجعين بإظهار قميصًا مكتوب عليه "الكونغو حرة".
- AFP
الكونغو تضرب موعدًا مع الجزائر
أمطر منتخب الكونغو الديمقراطية شباك نظيره البوتسواني بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الختامية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية، وتستمر فعالياتها حتى 18 يناير المقبل.
وأسفر هذا الفوز عن احتلال منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متساويًا مع منتخب السنغال المتصدر، لكن بفارق الأهداف، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب الجزائر في دور الـ16.
في المقابل، أنهى منتخب بنين دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ليواجه المنتخب الوطني في الدور ثمن النهائي، بينما ودّع منتخب بوتسوانا البطولة رسميًا بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي دون حصد أي نقطة.
ومن المقرر أن تقام مواجهة الجزائر والكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء السادس من يناير المقبل، عند الساعة السادسة مساءً، في لقاء ينتظر أن يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا ضمن الأدوار الإقصائية للبطولة.
الجزائر تفوز على غينيا الاستوائية بثلاثية
واصل المنتخب الجزائري عروضه القوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، بعدما حقق انتصارًا مستحقًا على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
وجاءت بداية المباراة مثالية لمحاربي الصحراء، حيث فرضوا سيطرتهم مبكرًا على مجريات اللعب، ونجحوا في ترجمة أفضليتهم إلى هدف أول حمل توقيع المدافع رياض بلعيد، الذي ارتقى لعرضية متقنة من الركنية التي نفذها أنيس حاج موسى، ليودع الكرة برأسه داخل الشباك معلنًا تقدم الجزائر.
واستمر الضغط الجزائري، ليعزز فارس شايبي التفوق بهدف ثانٍ بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، مستفيدًا من تمريرة حاسمة مميزة قدمها المتألق إبراهيم مازا، في لقطة أكدت الانسجام الكبير بين عناصر المنتخب.
وقبل نهاية الشوط الأول، واصل إبراهيم مازا تألقه اللافت، وتمكن من تسجيل الهدف الثالث برأسية رائعة، بعدما استقبل عرضية دقيقة داخل منطقة الجزاء، لينهي الشوط الأول بتقدم جزائري مريح بثلاثية نظيفة.
وفي الشوط الثاني، حاول منتخب غينيا الاستوائية العودة إلى أجواء اللقاء، ونجح في تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق إيميليو نسوي في الدقيقة 52، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم قبل أن تعانق الشباك، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير مسار المباراة.
وبهذا الفوز، أنهى المنتخب الجزائري دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بثقة كبيرة، فيما تذيل منتخب غينيا الاستوائية ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط، ليودع البطولة رسميًا.
ترتيب مجموعة الجزائر
يسعى محاربو الصحراء إلى طي صفحة الإخفاق في النسخة الماضية، حين ودعوا البطولة من دور المجموعات بعدما تذيلوا ترتيب مجموعتهم، وهو ما شكّل صدمة كبيرة للجماهير الجزائرية، التي تنتظر رد اعتبار قوي في نسخة المغرب.
ونستعرض جدول مباريات المنتخب الجزائري وترتيب مجموعته في كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما وقع الخضر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات غينيا الاستوائية، بوركينا فاسو، والسودان.
ترتيب مجموعة الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2025
1- الجزائر: 3 مباريات – 3 انتصارات – 0 تعادل – 0 خسارة
سجل 7 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا، بفارق أهداف +6، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.
2- بوركينا فاسو: 3 مباريات – فوزان – 0 تعادل – خسارة واحدة
سجل 4 أهداف واستقبل هدفين، بفارق +2، وجمع 6 نقاط.
3- السودان: 3 مباريات – فوز واحد – 0 تعادل – خسارتان
سجل هدفًا واحدًا واستقبل 5 أهداف، بفارق -4، برصيد 3 نقاط.
4- غينيا الاستوائية: 3 مباريات – دون أي فوز أو تعادل
سجل هدفين واستقبل 6 أهداف، بفارق -4، دون نقاط.