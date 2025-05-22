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أحمد فرهود

غضب رياض محرز ضد زملائه فسر كل شيء! .. الأهلي يخسر المشاركة في السوبر لمصلحة النصر و"ينتظر معجزة من المكاتب"

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ضربة محبطة للنادي الأهلي بعد أيام من السعادة..

يبدو أن جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليس مكتوبًا لها أن تفرح لفترة طويلة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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الأهلي حقق إنجازًا تاريخيًا في الموسم الرياضي الحالي؛ عندما توّج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، لأول مرة في تاريخه.

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تتويج الأهلي بلقب النخبة الآسيوية؛ جاء بعد الفوز (2-0) على كاواساكي فرونتال الياباني، في المباراة النهائية، على أرضية ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.

لكن.. هذه السعادة الأهلاوية وجدت ما يعكرها، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.