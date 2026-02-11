الصمت الغامض: "بين إسكات رياض محرز واستراتيجية الإدارة".. لغز عدم مطالبة الأهلي بحقوقه أمام صراخ الكبار

"لماذا نحن دائمًا في مؤخرة الركب؟!".. صرخة رددها عشاق عملاق جدة النادي الأهلي، وهم يُشاهدون الأندية المنافسة؛ يخطفون الصفقات العالمية، ويضعون شروطهم على المسؤولين في الميركاتو.

عشاق الأهلي يعتقدون أن حقوق ناديهم تُهدر؛ أمام أعين إدارة تُتهم بـ"الضعف" تارة، وبـ"المثالية المفرطة" في أحيانٍ أخرى.

وبينما يمتلك الثلاثي السعودي الكبير "الهلال، النصر والاتحاد"، أدوات ضغط إدارية وإعلامية شرسة؛ يبدو أن الأهلي في موقف "المتفرج"، بالفعل.

هذا الطرح تحدث عنه الإعلامي الرياضي الأهلاوي أحمد الشمراني، في الساعات القليلة الماضية؛ محذرًا من أنه سيُسبب ضررًا كبيرًا لقلعة الراقي، في الفترة القادمة.

ونحن من ناحيتنا سنحاول في السطور القادمة؛ تحليل ما إذا كان الأهلي "عاجزًا" عن رفع صوته في حضرة الكبار، أم أن هُناك استراتيجية محددة وراء قبول الواقع الحالي..