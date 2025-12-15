Ibrahim Al-Firyaan Mahrez MessiGOAL AR
زهيرة عادل

من علاقته المزعومة بوالدة ميسي إلى هدية زواج جورجينا وسخرية كريم بنزيما منه .. إبراهيم الفريان الإعلامي "المثير" الذي قلل من رياض محرز بـ"مزاحه الثقيل"

بعض من أبرز مواقف الإعلامي الرياضي المخضرم المثير للجدل..

بمتابعة بسيطة للدوري السعودي يمكنك أن تعرف إلى أي مدى هذا الرجل مختلف عن الجميع .. إعلامي لكنك لن تجده في القنوات التليفزيونية أو مراسلًا لشبكة ما، لقد ولى هذا الزمن بالفعل في مسيرته، بعد سنوات من الزحف وراء المنتخب السعودي وتغطية أحداث كأس العالم وغيرها.

لكن ستجده في مختلف الاستادات ومع مختلف الفرق بين صفوف المراسلين، لا لتأدية مهمة إعلامية، إنما لإهداء نجوم الدوري السعودي كتابه "مشوار العمر"، الذي يسرد خلاله سيرته الذاتية ومشواره الإعلامي، وتارةً أخرى تجده يهديهم ساعات فاخرة.. هذا هو إبراهيم الفريان!

هذا شيء عادٍ وظهور طبيعي، لكن ما لفت الأنظار أكثر له مؤخرًا هو لقائه بالجزائري رياض محرز؛ نجم الأهلي، بعدما قاد فريقه للتتويج بطلًا لكلأس السوبر السعودي 2025-26 على حساب النصر.

في هذه الأثناء، بالغ الفريان في إظهار مدى حبه لمحارب الصحراء، قائلًا: "أنا أتابعك منذ 20 سنة، والله!" .. لكن محرز استغرب حديثه كثيرًا، ليرد: "أين كنت أنا قبل 20 سنة؟!".

هنا الفريان ارتبك وحاول توجيه تركيز محرز على كتاب "مشوار العمر" كهدية له، لكن الجزائري أصر وأعاد طرح سؤاله مرة أخرى إلا أن الفريان تلعثم وقتها كون نجم الأهلي كان ابن الـ14 عامًا قبل 20 سنة ولم يكن معروفًا نهائيًا، فما كان منه إلا أن حول الموقف لمزاح مجيبًا: "كنت في المغرب"، لينتهي الموقف المحرج بضحكات الجميع.

الموقف لم ينته هنا .. بل استكمله إبراهيم الفريان عبر حسابه على منصة "إكس"، لكن بطريقة أثارت استياء الكثيرين منه، إذ لجأ للتعليقات تحمل الكثير من التقليل والاستخفاف كـ"سروالي أشهر منك"، "شرابي أشهر منك" وغيرها.

كل هذا يأخذنا للكثير من المواقف المحرجة والغريبة التي تجمع إبراهيم الفريان بنجوم كرة القدم، خاصةً من ينشطون في الدوري السعودي .. دعونا نستعرض بعض من أبرز تلك المواقف في السطور التالية!

  • كريستيانو رونالدو .. من تجاهل تام إلى الصداقة

    مع بداية مشوار الدون في الدوري السعودي رفقة النصر (شتاء 2023)، عرّض الفريان لموقف محرج..

    بعد مرور شهر تقريبًا على وجود رونالدو في النصر، حرص الإعلامي الرياضي على استقباله أمام أحد الاستادات، إذ توجه له فور رؤيته رافعًا هاتفه في محاولة لالتقاط صورة معه.

    لكن الفريان فوجئ بتجاهل تام من صاروخ ماديرا، وحتى الأمن الخاص قام بإبعاده من أمامه على الفور، ليغادر الأول في موقف لا يحسد عليه.

    هذا الوضع لم يستمر كثيرًا في علاقة الفريان ورونالدو، إذ تبدل الحال تمامًا، وظهر رونالدو عقب إحدى المباريات متوجهًا للإعلامي المخضرم للسلام عليه فور رؤيته مباشرةً، مرددًا: "أهلًا يا صديقي".

    • إعلان

  • هدية الزواج من جورجينا

    استمرارًا مع علاقة الفريان بكريستيانو رونالدو، فقد كان أبرز شخصية قدمت هدية للدون بعد إعلان زواجه من صديقته جورجينا رودريجيز..

    الإعلامي السعودي أعرب عن سعادته بخبر زواج الثنائي عبر منصة "إكس"، معلنًا تقديم ناقة كهدية للثنائي، إذ كتب: "صديقي العزيز كريستيانو .. هذه هديتي لك بمناسبة زواجك .. لقد أسعدنا جميعًا الخبر أيها العظيم .. هديتك في الرياض عند عودتك .. تهانينا لك ولجورجينا".

  • أحدث هداياه لكريستيانو رونالدو

    كثيرة هي اللقطات التي جمعت الفريان برونالدو، لكن أحدثها ما وقع عقب مواجهة الرياض في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2025-26..

    إبراهيم الفريان انتظر الدون عقب فوز العالمي (5-1) أمام الرياض، وقام بإهدائه "بشت"، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 95، بلغت تكلفته عشرة آلاف ريال.

    وقام الإعلامي بإلباس صاروخ ماديرا البشت بنفسه، وسط ترديد عبارات الشكر من قائد النصر.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • وعد لم يُنفذ لتيو هيرنانديز

    واحد من الوافدين الجدد بدوري روشن السعودي الذين كان لهم نصيبًا من لقاء إبراهيم الفريان هو الظهير الفرنسي للهلال تيو هيرنانديز..

    الإعلامي المخضرم التقى بهيرنانديز عقب إحدى المباريات في الموسم الجاري 2025-26، مقدمًا له "شال باللون الأزرق"، والخاص بنادي الهلال.

    لكنه وعده بتقديم ساعة زرقاء فاخرة كهدية له حال الفوز أمام الأهلي في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، وإن لم يتحقق الفوز فيسحب منه "الشال الأزرق".

    كلاسيكو الزعيم والراقي أقيم بالفعل أول أمس الجمعة، لكن لسوء حظ تيو هيرنانديز انتهى بالتعادل (3-3)، بعدما كان الهلال متقدمًا بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 77 قبل أن يقود المهاجم الإنجليزي إيفان توني ريمونتادا الفريق الجداوي محرزًا هدفين في الدقيقتين 78 و87 قبل أن يضيف زميله ميريح ديميرال الهدف الثالث في الدقيقة 1+90.

  • إحراج إيفان توني له بسبب نجله

    الإنجليزي إيفان توني؛ مهاجم الأهلي، له موقف محرج هو الآخر مع إبراهيم الفريان..

    إبراهيم الفريان كان حاضرًا في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-25، حيث تتويج الأهلي باللقب على حساب كاواساكي الياباني، وعقب نهاية المراسم التقى بتوني بينما كان الأخير مغادرًا للاستاد.

    المهاجم الإنجليزي كان حاملًا في يديه كرتين كذكرى للنهائي القاري التاريخي، وهنا حاول الفريان أخذ إحداها منه، لكن نجم الراقي رفض قائلًا باللغة العربية: "محجوزة، معلش"، موضحًا أنه سيهديها لنجله.

  • علاقته الغريبة بوالدة ميسي

    واحد من المواقف التي ربما لا ينساها حتى الجمهور الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022، هو ذاك الرجل الواقف في منتصف الطريق عارضًا صورته رفقة والدة النجم ليونيل ميسي!

    نعم! لقد فعل إبراهيم الفريان..

    الإعلامي الرياضي السعودي كان خاطفًا للأنظار في شوارع الدوحة إبان مونديال 2022، بمواقف مختلفة كثيرة، أغلبها غريبة، لكن ربما أغربها كان وقوفه بهاتفه عارضًا عليه صورة قديمة التقطها رفقة والدة ميسي في محاولة لإقناع الأرجنتينيين أنه "صديق العائلة"!

    لم يتوقف الأمر هنا، فالفريان دائمًا ما يتباهى بصوره رفقة والدة ليو عبر حساباته، حتى أنه يزعم أنه يراسلها وترد عليه بالفعل، وكثيرًا ما وجه رسائل لها لإيصالها للاعب بغرابة شديدة.

  • التوسل لجانج للبقاء مع الهلال

    رغم أن إبراهيم الفريان حاضر في مناسبات مختلف الفرق إلا أنه معروف عنه انتمائه للهلال، فكان مشهد توسله للمدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو طبيعيًا، رغم غرابته!

    الكوري كان قد لعب للزعيم خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى سبتمبر 2023، لكن في صيف 2022، ترددت بعض الأنباء عن نية النادي للاستغناء عنه، وهو ما كان يعارضه الفريان.

    الإعلامي الرياضي المخضرم وقتها حرص على الالتقاء بجانج، وعندها وقف أمامه مرددًا عدة مرات بلغة إنجليزية ركيكة: "أرجو .. ابق"، قبل أن يقوم بتقبيل رأسه توسلًا له في محاولة لإقناعه.

    أما عن رد فعل لاعب الغرافة القطري الحالي، فما كان منه إلا أن يهز رأسه راسمًا ابتسامة عريضة على وجهه.

  • هديته الغريبة لجورج جيسوس

    قلنا إنه عادة ما يهدي اللاعبين ساعات أو كتاب "مشوار العمر"، لكن مع جورج جيسوس؛ المدير الفني السابق للهلال والحالي للنصر، قرر التعامل بطريقة مختلفة في وقت ما..

    في أكتوبر 2024، كان الزعيم – بينما كان جيسوس مدربه – يستعد لمواجهة الطائي في كأس خادم الحرمين الشريفين في حائل.

    وفوجئ المدرب البرتغالي بالفريان عقب أحد المؤتمرات الصحفية يستقبله بمعطف باللون الأزرق الغامق، قائلًا له: "الجو في حائل برد .. أخشى أن تصاب بنزلة برد ويدربنا محمد الشلهوب".

    المفارقة أنه في أواخر ذاك الموسم (2024-25) تمت إقالة جيسوس بالفعل لسوء النتائج، وتعيين الشلهوب مدربًا مؤقتًا قبل التعاقد مع الإيطالي سيموني إنزاجي.

  • سخرية كريم بنزيما منه

    حاله كحال رونالدو، مع كثرة ظهور إبراهيم الفريان في المباريات، أصبح كريم بنزيما؛ قائد الاتحاد، يعرفه تمامًا.

    أهدى الإعلامي من قبل النجم الفرنسي عدة هدايا، على رأسها ساعة فاخرة، بجانب القرآن الكريم مفسرًا باللغة الفرنسية وغيره من الكتب الدينية.

    لكن واحد من المواقف الطريفة الذي جمعهما مؤخرًا كان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة النصر في كأس السوبر 2025-26.

    وقتها وقف الفريان وسط المؤتمر حاملًا ورقة مكتوب عليها سؤالًا يقرأه، مشهد الإعلامي أثار استغراب بنزيما وكذلك المدرب لوران بلان من جانبه، حتى أن الفرنسي لم يتمالك نفسه من الضحك.

    @alaa_saeed88

    ردة فعل #كريم_بنزيما على سؤال #ابراهيم_الفريان #الاتحاد #علاء_سعيد #لوران_بلان

    ♬ الصوت الأصلي - علاء سعيد

  • انسحاب من برنامج عراقي

    بينما كان يدخل حاملًا نسخة مصغرة من كأس العرب، غادر إبراهيم الفريان، استوديو برنامج "ليالي العرب" غاضبًا، بداعي التقليل من تاريخه الإعلامي الكبير، من قِبل المدرب الأردني محمد أبو داود.

    حارس الأردن السابق ادعى أنه لا يعرف الفريان ولم يشاهده مسبقًا، حيث ردّد "هل أنت إعلامي؟ هل لا زلت إعلاميًا"، ما دفع "ملك الفلاشات" لإبراز بطاقته المهنية التي استخرجها من الأمير فيصل بن فهد.

    وقرر الفريان الانسحاب من البرنامج، واصفًا أبو داود بأنه شخص "غير محترم"، فيما رفض الأخير مطالبة الإعلامي علي نوري، بالتوجه إليه لإعادته إلى البرنامج، من أجل تخفيف أجواء التوتر.

0