من هو روني بردغجي هدف الأندية الأوروبية الكبرى؟

جذب روني بردغجي، لاعب كوبنهاجن الشاب أنظار الجميع إليه هذا الموسم ببطولة دوري أبطال أوروبا وسيصبح قريبًا أحد أكبر النجوم في كرة القدم العالمية.

"روني روني روني" هتاف مستمر استخدمه أنصار فريق كوبنهاجن للسخرية من مانشستر يونايتد ونجمهم السابق واين روني، والإشادة بنجم الفريق الشاب الجديد روني باردجي.

وسجل بردغجي، هدف فوز كوبنهاجن المثير في الدقيقة 87 ضد مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وعمره 17 عامًا و359 يومًا فقط، ليصنع تاريخًا لنفسه ويكتب اسمه بحروفًا من ذهب في تاريخ البطولة.

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ويرصد موقع "جول" في التقرير التالي من هو روني بردغجي، ومسيرته ومستقبله على النحو التالي:-