روني باردجي إلى برشلونة .. الصفقة التي حولت "فضيحة" فابريتسيو رومانو لدليل براءته من "التسويق المُزيف"!

الحقيقة تظهر بعد عام على الواقعة الشهيرة

فابريتسيو رومانو .. اسم غني في التعريف في عالم الانتقالات، إنه الشخصية المفضلة لأي مشجع بفترتي الصيف والشتاء، لأنه وكما يبدو "يعرف كل شيء"!

من يذهب ومن يرحل ومن سيجدد عقده .. كافة المعلومات تجدها عند الإيطالي الذي يمتلك 24.9 مليون متابعًا عبر "منصة" إكس، ولا تقتصر مصادره على إيطاليا فقط باعتبارها بلده الأم، بل يمتد نفوذه إلى إنجلترا وإسبانيا وألمانيا .. أو بالأحرى ينشط حيثما يحدث شيئًا ما.

ورغم كل هذه الشهرة، إلا أن رومانو يخضع للتشكيك من البعض، وكانت أبرز الاتهامات التي وجهت له في مارس 2024، عندما قالت إحدى المجلات الدنماركية، إن الإيطالي استخدم حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق روني باردجي لاعب كوبنهاجن.

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نعم، الاسم صحيح، باردجي الذي أصبح قريبًا للغاية من برشلونة، فابريتسيو "خدعنا" بأن الأندية الأوروبية كانت تلاحق مهاجم كوبنهاجن، قبل عام واحد على انتقاله إلى العملاق الكتالوني!