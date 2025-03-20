تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Hilal Nassr Ittihad Ahli 2024-2025Getty
محمود خالد

بعد مقترح روزنامة الدوري السعودي الجديد .. حسم الجدل حول "العودة للنظام القديم" في موسم 2025-26

دوري روشن السعوديالهلالالنصرالأهليالاتحاد

موسم جديد مليء بالتحديات..

وضعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الجدول المبدئي لانطلاق مباريات الموسم الرياضي الجديد "2025-2026"، في ظل التحديات التي يشهدها الموسم المُقبل بسبب كثرة الأحداث الرياضية.

وبات دوري روشن السعودي محط أنظار العالم، في أعقاب صفقة كريستيانو رونالدو التاريخية مع النصر، ثم الميركاتو التاريخي الذي حققته أندية المملكة في 2023، باستقطاب عدد من كبار نجوم العالم، مثل كريم بنزيما ورياض محرز وفيرمينو وميتروفيتش، وغيرهم من الأسماء العالمية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الموضوع يُستكمل بالأسفل