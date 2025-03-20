بعد مقترح روزنامة الدوري السعودي الجديد .. حسم الجدل حول "العودة للنظام القديم" في موسم 2025-26

موسم جديد مليء بالتحديات..

وضعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الجدول المبدئي لانطلاق مباريات الموسم الرياضي الجديد "2025-2026"، في ظل التحديات التي يشهدها الموسم المُقبل بسبب كثرة الأحداث الرياضية.

وبات دوري روشن السعودي محط أنظار العالم، في أعقاب صفقة كريستيانو رونالدو التاريخية مع النصر، ثم الميركاتو التاريخي الذي حققته أندية المملكة في 2023، باستقطاب عدد من كبار نجوم العالم، مثل كريم بنزيما ورياض محرز وفيرمينو وميتروفيتش، وغيرهم من الأسماء العالمية.

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