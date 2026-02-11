Getty
رونالد أراوخو يغذي شائعات انتقال خوليان ألفاريز إلى برشلونة، ويكشف عن إعجابه بمهاجم أتلتيكو مدريد "الرائع"
ألفاريز يواجه مستقبلاً غامضاً
يواجه ألفاريز مستقبلاً غامضاً وسط تكهنات مستمرة حول رحيله عن أتلتيكو. المهاجم لديه عقد حتى عام 2030 مع فريق دييغو سيميوني، لكنه عانى من موسم صعب ولم يسجل أي هدف في الدوري الإسباني منذ بداية نوفمبر. يقال إن تشيلسي، أحد الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أجرى محادثات حول ألفاريز، في حين ارتبط اسم أرسنال أيضًا بالفائز بكأس العالم. يُعتقد أيضًا أن برشلونة معجب به، وقد أدرج ألفاريز في قائمة المرشحين المحتملين ليحل محل ليفاندوفسكي، إلى جانب نجم يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش.
- Getty Images
أراوجو يشيد بـ"العظيم" ألفاريز
سُئل أراوجو عن بحث برشلونة عن مهاجم، وعن ألفاريز على وجه الخصوص. وقال لموندو ديبورتيفو: "إنه لاعب رائع؛ بالنسبة لي، هو أحد أفضل المهاجمين في العالم. يمكنك أن ترى الجودة التي يتمتع بها". ثم سُئل المدافع عما إذا كان يعتقد أن ألفاريز سيكون مناسبًا لبرشلونة، فأضاف: "أفضل اللاعبين ينتمون إلى أفضل الأندية، ونحن أفضل الأندية. هذا أمر بديهي. لكن ليس من شأني أن أفعل ذلك أو أتخذ هذا القرار".
تحدث ألفاريز سابقًا عن التكهنات حول انتقاله إلى باريس سان جيرمان وبرشلونة، وأصر على أنه غير متأكد مما يخبئه المستقبل. وقال لصحيفة L'Equipe: "هل أخطط للعب في برشلونة أو في باريس سان جيرمان؟ بصراحة، لا أعرف. أرى ما يقوله الناس على وسائل التواصل الاجتماعي. في إسبانيا، يتحدث الناس كثيرًا عني وعن برشلونة. في الوقت الحالي، أنا أركز على أتلتيكو وسنراجع الوضع في نهاية الموسم".
ديكو يتحدث عن انتقالات برشلونة
كشف ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، عن خططه للصيف ونوع المهاجم الذي سيستهدفه النادي. وقال لصحيفة "سبورت": "لا داعي للهوس بأي مهاجم لأن الفريق جيد. لدينا فيران [توريس] و[ماركوس] راشفورد، فلنرى ما يمكننا فعله لاتخاذ القرارات. إذا تحدثنا عن أفضل مهاجم، أفضل "رقم 9" في العشر سنوات الأخيرة، فهو روبرت. لا يوجد أحد مثله. ليس من السهل الذهاب إلى السوق للبحث عن لاعب مثل روبرت لأن الفرق تراهن على ملامح أخرى، ربما يكون بايرن ميونيخ لديه مهاجم أكثر مرجعية. إنهم يراهنون على مهاجم يتمتع بقدر أكبر من الحركة. لا يوجد أحد يتمتع بجودة روبرت وأرقام روبرت. على برشلونة البحث عن لاعبين يتمتعون بمستوى فني عالٍ وقدرة على الترابط والبحث عن الحلول".
لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كان برشلونة سيتمكن من إنفاق مبالغ كبيرة هذا الصيف بسبب المشاكل المالية المستمرة للنادي، لكن المرشح الرئاسي فيكتور فونت ادعى أن التعاقد مع لاعبين كبار أمر ممكن. وقال لموندو ديبورتيفو: "إذا تمت الأمور بشكل صحيح، فإن [إرلينغ] هالاند أو جوليان ألفاريز ممكنان".
- Getty Images Sport
أتلتيكو ضد برشلونة التالي
من المقرر أن يواجه ألفاريز فريق برشلونة في الدور نصف النهائي من كأس الملك. ويلتقي الفريقان في العاصمة الإسبانية مساء الخميس في مباراة الذهاب. يقول أراوخو إنه يتطلع إلى المباراة، مضيفًا: "نحن نقدم أداءً جيدًا، ونحن في حالة جيدة. نتدرب بشكل جيد للغاية، ونعلم أن المباراة ستكون صعبة ضد فريق عظيم مثل أتلتيكو مدريد، لكننا مستعدون للوصول إلى النهائي. عندما كنا نشاهد القرعة، لم يكن لدينا خصم مفضل. أيًا كان من سنواجه. لدينا فريق رائع ويمكننا مواجهة أي تحدٍ. انتهى بنا المطاف بمواجهة فريق كبير مثل أتلتيكو ونعلم أن المباراة ستكون صعبة، لكن إذا لعبنا بأسلوبنا في كرة القدم، فنحن قادرون على الوصول إلى النهائي".
سيواجه الفائز في هذه المواجهة إما ريال سوسيداد أو أتلتيك كلوب في النهائي في أبريل.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان