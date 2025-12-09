Ronald Araujo Barcelona DESKTOPGETTY
علي سمير

للابتعاد عن ضغوط برشلونة .. أراوخو يغادر من أجل "رحلة مختلفة" في تل أبيب!

المدافع الأوروجوياني يمر بأزمة نفسية بعد مباراة تشيلسي

قرر رونالد أراوخو مدافع برشلونة، الابتعاد تمامًا عن أجواء المعاناة التي يعيشها في كتالونيا، من أجل الذهاب في رحلة روحية، لمحاولة الاستشفاء من أزمته النفسية الأخيرة.

أراوخو تلقى بطاقة حمراء في المواجهة التي خسرها برشلونة أمام تشيلسي 3/0 في دوري أبطال أوروبا، حيث كان سببًا في خروج فريقه خاسرًا من هذه المباراة وتعرض لحملة هجوم عنيفة بعدها.

المدافع الأوروجوياني ابتعد عن جميع مباريات برشلونة بعدها، وحصل على إذن من النادي والمدرب هانز فليك، للدخول في فترة راحة مؤقتة لاستعادة حالته الذهنية من جديد.

وفي الوقت الذي يلعب فيه الفريق مساء اليوم، الثلاثاء، أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني بمرحلة الدوري من دوري الأبطال، وصل أراوخو إلى تل أبيب للاستشفاء.

  • تجربة مختلفة

    صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن أراوخو سافر إلى تل أبيب، واستقل طائرة صباح اليوم من برشلونة، وذلك للحصول على تجربة روحية مختلف تساعده على الانفصال على الضغوط التي يعيشها.

    ومن المقرر أن يقيم أراوخو هناك لفترة قصيرة من الزمن، لإيجاد مساحة من الهدوء تسمح له ترتيب مشاعره من جديد، بعدما شعر بأن ما يعيشه حاليًا تخطى الجانب الرياضي ووصل إلى جانب نفسي وإنساني يهدد مسيرته.

    ومن جانبه لم يعارض برشلونة هذه الفكرة، وسبق أن أكد فليك في تصريحات صحفية له، أن المسألة خاصة جدًا، ولا يوجد مجال للخوض فيها، كما توجد هناك رغبة من النادي لحماية اللاعب ومساعدته على العودة بشكل أقوى.

    الجانب الديني من أراوخو

    صاحب الـ26 سنة يعتنق الديانة المسيحية، ومعروف بالتزامه الشديد، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن اللاعب لطالما يتجه إلى الجانب الروحاني عندما يمر بأي أزمة في مسيرته الكروية.

    وأشارت إلى أن نجم برشلونة سيقوم بتنظيم رحلة إلى مدينة القدس، لزيارة العديد من الأماكن المقدسة للمسيحيين، طمحًا في تحسين حالته النفسية والذهنية والابتعاد عن الضغوط.

    وأكدت أنه لا يوجد أي إطار زمني حاليًا لعودة اللاعب إلى برشلونة، لأن الأولوية القصوى هي شعوره بالاستقرار العاطفي، ليستعيد مكانته كأحد أهم العناصر لدى المدرب هانز فليك.

    ومن غير المتوقع أن تؤثر هذه الأزمة التي يعيشها أراوخو على مستقبله مع الفريق، لأن برشلونة قام بتجديد عقده حتى عام 2031، عندما حاول يوفنتوس ضمه، ولا يزال يحمل نفس الأهمية لدى النادي الكتالوني.

  • هل يتعاقد برشلونة مع بديل لأرواخو؟

    في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها رونالد أراوخو مدافع برشلونة، خرجت بعض الأنباء حول إمكانية استعادة النادي الكتالوني للاعبه السابق إينيجو مارتينيز من النصر السعودي.

    المدافع الإسباني المخضرم كان من الأعمدة الأساسية لبرشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، ولكنه رحل بشكل مفاجىء إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليترك فراغًا دفاعيًا من خلفه.

    صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إنه لا مجال لعودة إينيجو مارتينيز إلى برشلونة، لتنفي بذلك كل الشائعات والتكهنات التي انتشرت في الساعات الأخيرة، حول إمكانية عودة اللاعب في الميركاتو الشتوي.

    وأوضحت الصحيفة أنها تحققت بنفسها من خلال مصادرها الخاصة، حول عدم صحة احتمالية انتقال اللاعب لبرشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لدعم دفاع المدرب هانز فليك.

    وأشارت إلى أن المدافع المخضرم يشعر بأنه تكيف على الأجواء في السعودية، ويريد الاستمرار في مغامرته الحالية بجوار كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجواو فيليكس وغيرهم من النجوم.

    ومن جانبه، يثق النادي في أنه ليس بحاجة إلى ضم مدافع جيد، لإيمانه بانتهاء المحنة التي يعيشها أراوخو في الوقت الحالي.

    ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟

    بعد الفوز على ريال بيتيس (5-3) في الجولة الماضية، واصل الفريق الكتالوني تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني، بعد تعثره بالخسارة أمام سيلتا فيجو (2-0).

    وسيكون برشلونة، على موعد مع مباراة قوية اليوم الثلاثاء، عندما يستقبل آينتراخت فرانكفورت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

    ثم يعود النادي الكتالوني إلى المنافسات المحلية، حيث يلعب مباراة مهمة أمام أوساسونا يوم 13 ديسمبر الجاري، قبل 4 أيام من مباراته الأولى في كأس الملك، عندما يحل ضيفًا على جودالاخار ضمن منافسات دور الـ32.

    ويختتم برشلونة عام 2025 بمواجهة صعبة أمام مضيفه فياريال، يوم 21 ديسمبر الجاري، قبل الحصول على فترة عطلة أعياد الميلاد. 

