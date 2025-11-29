كشف سر سقوط رونالدينيو .. روبرتو كارلوس : ميسي كسر إصبعي ورونالدو أفضل منه وهذا اللاعب تفوق على زيدان!

ميكيل سأل كارلوس عن مقارنته بمارسيلو وباولو مالديني وأشلي كول، ليُجيب:"مالديني كان أستاذَا، كمدافع وقائد، أما أشلي كول، فأردت أن أكون مثله في الهجوم والدفاع والذكاء الكروي، ولكني مارسيلو بالنسبة لي هو رقم واحد، كان رائعًا ولا يوجد أفضل منه".

وعن أفضل لاعب في الجيل التاريخي لريال مدريد "الجلاكتيكوس":"ديفيد بيكهام، زين الدين زيدان كان رائعًا، لكن بيكهام الذي أعتبره صديقًا لي كان الأفضل في كل شيء، سواء في التدريبات أو المباريات، يركض طول الوقت ويلعب تمريرات مذهلة، لقد لعب كرة القدم بقلبه".

وأوضح:"لا يهمني ما يقوله النادي عن رونالدو وزيدان وراؤول جونزاليس ولويس فيجو وفرناندو مورينتس أو ميشيل سالجادو، في السنوات الأربع من حقبة الجلاكتيكوس، بيكهام كان الأكثر ثباتًا، زيدان ظل في القمة، ولكن ديفيد فعل كل شيء من أجل الفريق، يدافع ويهاجم ويمرر، لم يلعب للجماهير بل لريال مدريد وباقي اللاعبين".

وعن الأفضل في البرازيل:"سيبقى رونالدو هو رقم واحد، عندما يسألني الناس عن الأفضل في التاريخ تظهر مقارنات بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وزين الدين زيدان وفرانس بيكنباور وبيليه ودي ستيفانو، رونالدو لا يحتاج إلى نقاش، جميع اللاعبين السابقين يقولون هذا الأمر".

وواصل حديثه:"بالنسبة للكثيرين حتى وهو بدين ومصاب، هو رقم واحد، لولا الإصابات لكان لديه 15 كرة ذهبية، إذا سألت مالديني، ديدييه دروجبا، فابيو كانافارو، أو أي لاعب أو مدرب في العالم فسيقولون لك نفس الشيء".