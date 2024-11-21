المعركة السادسة والأخيرة .. مقصية رونالدو التاريخية تطفىء "الباهت" ميسي والآن مع الفائز النهائي!

نهاية الصراع بين الثنائي في موسم 2024/2025

لا توجد ليالي كلاسيكو يتطلع ميسي فيها لإحراج رونالدو على سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، أو يحاول فيها البرتغالي التفوق على نظيره الأرجنتيني في كامب نو أمام عشاق برشلونة.

حتى الجوائز الفردية، يبدو أن ميسي اكتفى بـ8 كرات ذهبية مقابل 5 لرونالدو، ولا توجد أي فرصة لعودة هذا الصراع بأي شكل من الأشكال!

الآن رونالدو في السعودية وتحديدًا الرياض مع النصر، وميسي في الجانب الآخر من الكوكب بولاية فلوريدا مع إنتر ميامي، ونحن هنا للتأكيد على أن المنافسة لا تزال قائمة ولكن من نوع آخر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما فعلنا الموسم الماضي، كنا على موعد مع معارك متجددة بين الثنائي، استعرضنا فيها مواجهات مباشرة بشكل أسبوعي لما يفعله كل منهما مع فريقه، حتى وصلنا في نهاية المطاف إلى الفائز من بين الأسطورتين.. وهو ما سنعرفه الآن في الحلقة السادسة من موسم 2024/2025 بتقييم ما فعله كل منهما مع البرتغال والأرجنتين في فترة التوقف الدولي الأخيرة..