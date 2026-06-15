أعلن نادي ريال مدريد رسميًا إتمام التعاقد مع مارك كوكوريلا من تشيلسي بعقد يمتد حتى 6 سنوات.

مارك كوكوريلا سبق ولعب لبرشلونة وتخرج في أكاديمية لا ماسيا كما تصعد للفريق الأول في 2018 لكن لم يشارك سوى في مباراة واحدة فقط بشكل رسمي.

وبعد انضمامه إلى النادي الملكي، أصبح كوكوريلا ضمن عدد من اللاعبين في القائمة التي ارتد زي برشلونة وريال مدريد.

يتصدر لويس فيجو قائمة هذه الأسماء، ربما يعود السبب في ذلك إلى كونه الأكثر كراهية من قبل جماهير برشلونة التي لم تتخيل يومًا ما، أن يكون أفضل لاعب في العالم هو عربون فلورينتينو بيريز لجماهير ريال مدريد بعد أن فاز بالانتخابات الرئاسية للملكي، لذا تلقى استقبالًا عدائيًا للغاية بمجرد عودته إلى كامب نو مرة أخرى، وبالطبع لم يكن مرحبًا به على الإطلاق.

في هذا التقرير يقودكم جول للتعرف على بقية اللاعبين الذين قاموا باللعب لصفوف ريال مدريد وبرشلونة.