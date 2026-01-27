دي ماريا : رونالدو أكثر احترافية من ميسي ونجم ريال مدريد الحالي هو الأفضل في العالم!

رونالدو فاز بالكرة الذهبية 5 مرات، لكن جهوده طغى عليها تتويج ميسي بنفس الجائزة 8 مرات. لا يزال كلا اللاعبين في قمة مستواهما، في نادي النصر وإنتر ميامي على التوالي، ويحظيان بمكانة مرموقة بين نجوم اللعبة.

لطالما وضع دي ماريا ميسي في صدارة أي قائمة لأفضل اللاعبين على مر العصور، وكرر هذا الموقف عندما سُئل عن سبب تفوق مواطنه على منافسه الأبدي رونالدو: "كريستيانو يعتمد على العمل الجاد والجهد ليكون رقم واحد، لكن ميسي، الذي كان يشرب المتة في غرفة الملابس، أظهر لاحقًا أنه يمتلك موهبة من الله ليكون الأفضل".

قال اللاعب والمدرب الأرجنتيني السابق سيزار لويس مينوتي ذات مرة إن دي ماريا يستحق أن يقف جنبًا إلى جنب مع ميسي ودييجو مارادونا في أي نقاش حول أعظم لاعبي الأرجنتين.

قال دي ماريا عن هذا التقييم الرفيع: "في ذلك الوقت، كنت ممتنًا جدًا لسيزار على تلك الكلمات، لكنني لم أكن قريبًا منهما حتى لأنهما ينتميان إلى عالم مختلف. كانت تلك مجاملة لطيفة جدًا، ولم أكن أعرف مينوتي وقتها. عندما رأيته، شكرته شخصيًا، لكنني أعلم أن الأمر لم يكن كذلك في الواقع وأنني بعيد جدًا عن كليهما".