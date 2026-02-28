لوكاكو يعود للتسجيل بالدموع ويهدي الهدف لروح والده: قبل مباراة نابولي كنت ميتًا!

مرت 281 يومًا أي أكثر من تسعة أشهر، استغرق الأمر وقتًا طويلًا لرؤية روميلو لوكاكو يفرح من جديد، لقد كانت فترة صعبة على أرض الملعب وخارجه بشكل خاص مع وفاة والده التي أعاقت تعافيه من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في شهر أغسطس.

تبدو مباراة فيرونا ونابولي بمثابة مكافأة القدر التي أعادت الابتسامة للمهاجم والتي فقدها بسبب إصابة عضلية وحزن توجب عليه معالجته وسط زوبعة غالبًا ما تجبرنا على تخدير العواطف والمشاعر والاندفاع دون القدرة على التفكير.

جاء الهدف في الدقيقة 96 ليتبع هدف حسم لقب الدوري المسجل ضد كالياري في 23 من مايو لعام 2025 والذي ختم انتصار أنطونيو كونتي بمساعدة لاعبه المخلص الذي انتظره مدربه على مقاعد البدلاء بلهفة ودعمه.

Getty Images