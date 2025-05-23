"ليلة انتقام الخائن من إنتر!" .. شهر واحد يدمر أحلام سيموني إنزاجي الكبيرة

بعد صراعٍ شرس.. أُسدِل الستار أخيرًا على بطل الدوري الإيطالي، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي توّج باللقب رسميًا، مساء أمس الجمعة؛ بعد الفوز (2-0) على كالياري، ضمن منافسات الجولة 38 "الأخيرة" من مسابقة الدوري الإيطالي.

وبهذه النتيجة.. وصل نابولي إلى النقطة 82، في "صدارة" جدول ترتيب الدوري الإيطالي؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر، صاحب "المركز الثاني".

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هذا الإنجاز الكبير الذي حققه نادي نابولي، في الموسم الرياضي الحالي؛ جاء تحت قيادة المدير الفني الإيطالي الخبير أنطونيو كونتي.

كونتي أصبح بهذا اللقب؛ أول مدرب عبر التاريخ، يحقق بطولة الدوري الإيطالي مع 3 أندية مختلفة، هي: "يوفنتوس وإنتر ونابولي".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد حسم صراع لقب الدوري الإيطالي بين نابولي وإنتر، مساء أمس الجمعة..