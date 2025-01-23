"سعود عبدالحميد قد لا يفيدك ولكنه لن يضرك أيضًا"! .. البرود الكروي يحرج كلاوديو رانييري أمام ألكمار ويورط روما أوروبيًا

وضع روما يتعقد في الدوري الأوروبي..

على المدير الفني المخضرم كلاوديو رانييري وفريقه روما، أن لا يلوما إلا نفسيهما فقط؛ بعدما ضيعا فرصة كبيرة لتأمين التأهل إلى مرحلة "ملحق" دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي، على الأقل.

روما سقط (0-1) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي زد ألكمار، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة "قبل الأخيرة" من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

ولم يستغل فريق العاصمة الإيطالية أفضليته؛ ليستقبل "هدفًا متأخرًا" من ألكمار، سجله اللاعب تروي باروت في الدقيقة 80 من عمر المباراة؛ ليزيد من متاعب رانييري كثيرًا.

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وبهذه النتيجة.. ضاعت كل فرص روما للتأهل "المباشر" إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي؛ كما سيكون على الفريق الفوز ضد آينتراخت فرانكفورت في الجولة الثامنة "الأخيرة"، لضمان خوض الملحق، بعيدًا عن أي مفجآت محتملة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في "المركز 17" مؤقتًا، بجدول ترتيب مرحلة الدوري من مسابقة الدوري الأوربي، برصيد 9 نقاط من 7 مباريات؛ بينما ارتقى ألكمار إلى "المركز 14" بـ11 نقطة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد سقوط روما في غياب معتاد للظهير سعود عبدالحميد، ضد إي زد ألكمار، مساء اليوم الخميس..