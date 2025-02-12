حسم الجدل .. روما يكشف رسميًا عن حقيقة قرار "التخلص" من سعود عبدالحميد

سعود يُعاني من تهميش كبير في روما..

أصبح مستقبل الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، "لغزًا" يحيّر الجميع.

سعود انضم إلى روما في صيف عام 2024، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صفقة قدرت قيمتها بـ2.5 مليون يورو؛ وبعقد لمدة 4 مواسم حتى 30 يونيو 2028.

وبعد انتقاله إلى فريق العاصمة الإيطالية؛ أصبح الظهير الأيمن البالغ من العمر 25 سنة، حبيسًا لـ"دكة البدلاء"؛ قبل أن تبتسم له الحياة، بخوض أكثر من مباراة في شهري نوفمبر وديسمبر 2024 تحديدًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن مع بداية العام الحالي.. عاد سعود عبدالحميد لملازمة "الدكة" مجددًا؛ بل أنه لم يشارك ولو لدقيقة واحدة في أي بطولة مع روما، في 2025 - حتى الآن -.