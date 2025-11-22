فكرة مجنونة .. روسيا تقاوم الحظر ببطولة موازية لكأس العالم والكشف عن قائمة مبدئية للفرق المشاركة!

في ظل العزلة التي تعيشها روسيا في كرة القدم، بسبب حظرها من قبل الاتحادين الدولي والأوروبي من جميع المسابقات العالمية والقارية، خرجت فكرة غريبة ومجنونة قبل انطلاق كأس العالم.

منذ الخلاف العسكري مع أوكرانيا في 2022، وتعاني روسيا من تجميد تام على المستويين العالمي والأوروبي، حيث اقتصرت مشاركاته على خوض مباريات ودية مع فرق من خارج قارة أوروبا لمدة 3 سنوات متواصلة.

الفريق لعب 21 مباراة دون هزيمة، خلال تلك الفترة، ولكنه أصبح يخوض مواجهات أقل تنافسية مثل كوبا التي فاز عليها بثمانية أهداف دون رد وبروناي التي تغلب عليها 11/0.

ويأتي هذا الأمر بعد منع الفريق من المشاركة في كأس العالم 2022، وتصفيات 2026، مما جعل روسيا تلجأ إلى حل بديل غريب من أجل الرد على هذا الحظر.