"لا يريدون فوز مانشستر سيتي" .. اتهامات خطيرة من رودري عقب التعثر ضد توتنهام

انتهت المباراة المسلية بالتعادل، ليتراجع مانشستر سيتي بفارق ست نقاط عن آرسنال المتصدر لدوري الدرجة الممتازة. ويرى البلوز أن جهودهم في السعي وراء اللقب تتعرض للتقويض بسبب عدد من القرارات المثيرة للجدل.

وقد اتخذت تقنية الفيديو المساعد (VAR) قرارات مهمة ضد مانشستر سيتي في المباريات الأخيرة مع نيوكاسل ومانشستر يونايتد ووولفرهامبتون. ويعتقدون أن سولانكي ركل زميله في المنتخب الإنجليزي جيهي أثناء محاولته إعادة توتنهام إلى المباراة التي كانت على وشك أن تفلت من أيديهم.

تحدث رودري في مؤتمر صحفي بعد المباراة بصراحة عن مشاعر لاعبي سيتي. وقال لـ Stan Sport: "أعلم أننا فزنا كثيرًا وأن الناس لا يريدوننا أن نفوز، لكن الحكم يجب أن يكون محايدًا، وبصراحة، هذا ليس عدلًا. هذا ليس عدلًا لأننا نعمل بجد في هذه المواقف، والآن بعد اتخاذ هذه القرارات، علينا المضي قدمًا. بالطبع عليك أن تعود، لكن في النهاية، عندما ينتهي كل شيء، نشعر بالإحباط لأن المخالفة واضحة جدًا. لقد ركل ساقه وبالطبع مع دفع الكرة، دخلت الكرة. علينا الانتباه إلى هذه التفاصيل الصغيرة وإلا سيكون الأمر صعبًا على الجميع لأن هذه الدوريات هكذا - الأمر يتعلق بالتفاصيل الصغيرة وكل شيء مهم، لذا أعتقد أن اليوم كان يومًا صعبًا جدًا بالنسبة لنا من هذه الناحية".