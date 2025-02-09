بين جدل رودريجو والثغرات ويقين أسينسيو .. كارلو أنشيلوتي في حيرة "فنية" قبل مواجهة مانشستر سيتي

هذا ما خرج به أنشيلوتي من ديربي مدريد غير النقطة!

لم يكن التعادل مع أتلتيكو مدريد النتيجة التي كان يسعى إليها ريال مدريد، لكنه لم يكن سيئًا أيضًا، حيث حافظ الفريق على صدارته للدوري الإسباني متجاوزًا عقبة أحد أقوى منافسيه في هذا الموسم.

وبالرغم من الإصابات المتتالية التي ضربت الفريق، فإن الريال لا يزال صامدًا في معركته على كافة الجبهات، وهو ما دفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاستخلاص العديد من الدروس من هذه المواجهة المهمة.

المدرب الإيطالي، الذي يستعد الآن لفترة حاسمة في الموسم، خرج من الديربي بعدد من اليقينيات والتساؤلات، خاصة فيما يتعلق ببعض المراكز التي لم تقدم الأداء المطلوب، وتحديدًا في خط الدفاع.