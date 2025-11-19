AFP
"لو كان قائدًا آخر فعل ذلك لحطمته".. نجم فرنسا السابق يشن هجومًا كبيرًا على مبابي!
مبابي يغادر معسكر فرنسا
كان مبابي في حالة جيدة حيث سجل هدفين ضد أوكرانيا ليساعد فرنسا على حجز مكانها في كأس العالم. انضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى قائمة المسجلين مع جناح بايرن ميونخ مايكل أوليز ومهاجم ليفربول هوجو إيكيتيكي، ليضمن "الديوك" مقعدهم في بطولة الصيف المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة قبل مباراة واحدة من النهاية.
وصل مهاجم موناكو وباريس سان جيرمان السابق مبابي أيضًا إلى 400 هدف في مسيرته بفضل ثنائيته ضد أوكرانيا ليصبح أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز.
عقب المباراة تقرر استبعاد قائد فرنسا من مواجهة الأحد ضد أذربيجان إثر تعرضه لإصابة في الكاحل ضد أوكرانيا.
تأكيدًا لقرار إعادة مبابي إلى ناديه ريال مدريد كإجراء احترازي، قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) في بيان: "تم السماح للاعبين الدوليين الفرنسيين مانو كوني، إدواردو كامافينجا، وكيليان مبابي بالعودة إلى أنديتهم، كوني حصل على بطاقة صفراء ضد أوكرانيا وهو موقوف. كان كاما يعاني من إجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى، ولا يزال مبابي يعاني من التهاب في كاحله الأيمن، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الفحوصات. سيخضع لهذه الاختبارات اليوم في مدريد".
ماذا قال جيروم روثن؟
لا يفهم جيروم روثن سبب ذهاب كيليان مبابي إلى دبي يوم السبت 15 نوفمبر، في حين تم تسريحه من قبل طاقم المنتخب الفرنسي بعد الفوز على أوكرانيا، لكونه مصاباً في الكاحل.
إلا أن قائد المنتخب الفرنسي سافر إلى الإمارات العربية المتحدة (عبر رحلة أطول من رحلة باريس-باكو) حيث شوهد بشكل خاص في نادي لرياضة البادل.
أكد جيروم روثن اليوم الثلاثاء في تصريح لإذاعة RMC: "الأمر ليس حتى ضد كيليان مبابي، أنا ألوم فقط قائد منتخب وطني، أياً كان هذا المنتخب. لو كان قائداً آخر هو من فعل ذلك، لكنت حطمته (هاجمته بقوة)".
وأضاف: "كيف يمكن لديدييه ديشان المدير الفني أن يسمح بحدوث ذلك؟ إما أن يكون ذلك بالاتفاق مع مبابي، وحينها يفعل ما يريد. لا توجد مشكلة ولكن يجب عليه أن يشرح لنا ذلك. هل ديشان قادر على السماح بذلك؟ لأنه إذا لم يكن قادراً على السماح بذلك، ففي هذه الحالات، وما لم يفعله عندما كان (مبابي) في ستوكهولم على سبيل المثال، أعتبر أنه يجب أن تكون لديه إجابات".
كما ندد لاعب باريس سان جيرمان السابق بـ "قلة الاحترام" تجاه المدرب. "إنه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ديدييه ديشان هو من صرح، لديه إصابة في الكاحل، لا يستطيع اللعب، لذا سأحرره. (...) إنه قائد منتخب فرنسا. لذا هو يسمح لنفسه بعدم الذهاب إلى أذربيجان لأن ذلك يسبب له وجع رأس (إزعاج). بعض اللاعبين الذين ذهبوا إلى أذربيجان، كان الأمر سيسبب لهم إزعاجاً أيضاً للعب مباراة هامشية (تافهة)، بينما يلعبون 60 أو 70 مباراة في السنة مثل مبابي. مباراة مع منتخب فرنسا، سواء كانت تافهة أم لا، هي فخر لتمثيل بلدك. لم يعد الأمر كذلك. الرجل لم يعد يختبئ حتى".
إصابة دبلوماسية
أكد ريال مدريد أن رقم 10 في فريقه سيلعب بلا شك يوم الأحد 23 نوفمبر ضد إلتشي في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني، بل وذكرت الصحافة الإسبانية أنه لم يتم جدولة أي فحص من قبل النادي الملكي لتقييم حالة كاحل المهاجم. مما ترك الشكوك تحوم حول كونها "إصابة دبلوماسية".
وانتقد جيروم روثن مرة أخرى قائلاً: "أنت قائد منتخب فرنسا، ولديك ثقة كاملة مع مدربك، وتقدم هذا كنموذج. إذا كنتم تجدون أنه من العدل أن يستمتع كيليان مبابي بوقته في دبي هكذا... هو يفعل ما يريد بحياته لكن هذا يظهر إلى أي مدى هذا الجيل الجديد منفصل تماماً عن الواقع".
في العام الماضي في مثل هذا الوقت، كان اللاعب المدريدي قد ذهب إلى ستوكهولم في رحلة مثيرة للجدل، حيث تم استهداف المهاجم بشكوى اغتصاب، والتي تم حفظها لاحقاً دون توجيه تهم.
ديشان يدافع عن قراره السماح لمبابي بالمغادرة مبكرًا
ومع ذلك، بينما أثار قرار السماح لمبابي بالانسحاب من الواجب الدولي الدهشة، أكد المدرب ديشان أن فرنسا ليس لديها ما تكسبه من إجبار نجمها على مواجهة أذربيجان، بعد أن ضمنت بالفعل مكانها في كأس العالم.
في شرحه لقرار السماح لمبابي بالمغادرة مبكرًا، قال ديشان في مؤتمره الصحفي قبل مباراة أذربيجان: "لا يزال يعاني من التهاب في الكاحل. لقد أعدته إلى ريال مدريد، وطاقمهم الطبي سيقرر ما يحتاجون إلى القيام به." "لم يكن هناك أي مخاطرة على الإطلاق يجب تحملها بما أننا تأهلنا بالفعل. كان الأمر نفسه مع (إدواردو) كامافينجا، الذي كان من الممكن أن يكون متاحًا للغد. أنا لا أخاطر بأي شخص".
