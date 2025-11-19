"لو كان قائدًا آخر فعل ذلك لحطمته".. نجم فرنسا السابق يشن هجومًا كبيرًا على مبابي!

كان مبابي في حالة جيدة حيث سجل هدفين ضد أوكرانيا ليساعد فرنسا على حجز مكانها في كأس العالم. انضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى قائمة المسجلين مع جناح بايرن ميونخ مايكل أوليز ومهاجم ليفربول هوجو إيكيتيكي، ليضمن "الديوك" مقعدهم في بطولة الصيف المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة قبل مباراة واحدة من النهاية.

وصل مهاجم موناكو وباريس سان جيرمان السابق مبابي أيضًا إلى 400 هدف في مسيرته بفضل ثنائيته ضد أوكرانيا ليصبح أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز.

عقب المباراة تقرر استبعاد قائد فرنسا من مواجهة الأحد ضد أذربيجان إثر تعرضه لإصابة في الكاحل ضد أوكرانيا.

تأكيدًا لقرار إعادة مبابي إلى ناديه ريال مدريد كإجراء احترازي، قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) في بيان: "تم السماح للاعبين الدوليين الفرنسيين مانو كوني، إدواردو كامافينجا، وكيليان مبابي بالعودة إلى أنديتهم، كوني حصل على بطاقة صفراء ضد أوكرانيا وهو موقوف. كان كاما يعاني من إجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى، ولا يزال مبابي يعاني من التهاب في كاحله الأيمن، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الفحوصات. سيخضع لهذه الاختبارات اليوم في مدريد".