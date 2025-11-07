روبن نيفيش ومالكوم ضد النجمة .. لا حديث عن المنشطات الآن وثنائي الهلال قد يتحول لـ"مادة ساخرة" بين النصراويين رغم الانتصار

قبل أسبوع من الآن.. شن اثنان من نجوم فريق الهلال الأول لكرة القدم، "حملة سخرية" ضد نادي النصر؛ وذلك على هامش الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
هذا الثنائي الهلالي الذي سخر من النصر؛ هما متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، والجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.
نيفيش ومالكوم نشرا عبر حسابتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، رموزًا تعبيرية ساخرة؛ بعد احتساب "ركلة جزاء" مثيرة للجدل لمصلحة النصر ضد نادي الفيحاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.
"الركلة الجزائية" التي اُحتسِبت للنصر ضد الفيحاء؛ سجل منها الأسطورة كريستيانو رونالدو هدف الفوز (2-1) في الدقيقة 90+14.
المهم.. بعد 7 أيام فقط من هذه الأزمة؛ قد تصبح الفرصة مُتاحة أمام النصراويين الآن، لرد الصفعة إلى الثنائي الهلالي.