Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport
أحمد رفعت

"حسم موقفه بكل صراحة" .. روبن نيفيش يحظى باهتمام إنجليزي وإيطالي بجانب مانشستر يونايتد!

تعرف على موقف روبن نيفيش من الرحيل عن الهلال

كشف الإعلامي بين جاكوبس عن آخر التطورات بشأن مستقبل البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط نادي الهلال، والذي اقترب من الدخول في الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر.

ويدخل نيفيش صاحب الـ"28 عامًا" الفترة الحرة في شهر يناير المقبل، وسط أنباء عن مفاوضات من جانب الزعيم لإقناعه بتمديد عقده خلال الفترة المقبلة.

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    من الذي يُريد ضم نيفيش؟

    قال جاكوبس خلال تصريحات عبر برنامج "المنتصف": "اعتقد أن الأندية الإنجليزية مهتمة بالتعاقد مع روبن نيفيش خاصة بسبب عمره، ولكن لا يوجد أي تقدم حتى الآن بشأن التفاوض معه".

    وأضاف: "ليس بالضرورة أن يرحل عن الهلال في يناير، نيوكاسل ومانشستر يونايتد يُريدان التعاقد مع نيفيش، والجميع يعلم علاقة صندوق الاستثمارات بنيوكاسل".

    وواصل: "كما أن نابولي أيضًا يهتم بالتعاقد مع نيفيش، ولكن الأمر متعلق بنادي الهلال الذي يؤخر الحديث مع أي فريق آخر، لأنهم يعرفون جيدًا بأن هذا الأمر سيكون غالي جدًا عليهم ومازال هناك إمكانية لتجديد العقد".

    • إعلان

  • ما هو موقف روبن نيفيش من الرحيل عن الهلال؟

    جاكوبس كشف عن موقف النجم البرتغالي من الاستمرار مع الهلال، حيث قال: "نيفيش قالها بصراحة وبشكل متكرر بأنه سعيد بالتواجد في السعودية، ولا أعتقد بأنه لا يلح على الرحيل عن الدوري السعودي خاصة في منتصف الموسم، فهو يسعى للبقاء إلى 2026 للمشاركة في كأس العالم".

    واختتم تصريحاته قائلًا: "اللاعب يُريد البقاء في الدوري السعودي، ولكن ربما السنوات القادمة قد تجعله يتحرك للانتقال إلى الدوري الإنجليزي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا فيما بعد".

  • مسيرة روبن نيفيش

    انطلقت الحكاية الكروية للنجم البرتغالي روبن نيفيش من بوابة أحد أكبر مصانع المواهب في البرتغال، نادي بورتو، حيث التحق مبكرًا بالفئات السنية للنادي، وتدرّج بثبات في مختلف المراحل العمرية، ليؤكد منذ وقت مبكر امتلاكه موهبة استثنائية وعقلية لاعب جاهز للمستوى العالي. 

    هذا التطور السريع فتح له أبواب الفريق الأول، ليتم تصعيده رسميًا في صيف عام 2014، ويبدأ فصلًا جديدًا من مسيرته الاحترافية.

    وخلال الفترة الممتدة من 2014 حتى 2017، أصبح نيفيش أحد الأسماء البارزة في صفوف بورتو، وفرض نفسه كلاعب وسط يتمتع بالهدوء، والرؤية الواسعة، والدقة في التمرير والتسديد من خارج المنطقة. 

    وخاض بقميص التنانين 93 مباراة رسمية في مختلف البطولات المحلية والقارية، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف، إضافة إلى صناعته 3 أهداف أخرى، مسهمًا في استقرار وسط الملعب ومقدمًا مستويات لافتة رغم صغر سنه.

    ومع تصاعد بريقه في الكرة الأوروبية، شدّ روبن نيفيش الرحال إلى الدوري الإنجليزي، بعدما انتقل في صيف 2017 إلى نادي وولفرهامبتون، في خطوة شكّلت محطة مفصلية في مسيرته. 

    وعلى مدار ستة مواسم متتالية، من 2017 وحتى 2023، كان نيفيش أحد الركائز الأساسية للفريق، وقائدًا داخل أرضية الملعب، حيث عُرف بتسديداته الصاروخية وأدواره المتوازنة بين الدفاع والهجوم.

    وخلال تجربته الإنجليزية، خاض نيفيش 253 مباراة رسمية بقميص وولفرهامبتون، سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 13 هدفًا، ليترك بصمة واضحة في تاريخ النادي ويُصنّف كأحد أفضل لاعبي الوسط الذين مرّوا عليه في حقبة الدوري الممتاز.

    وبعد رحلة أوروبية حافلة، اتجه روبن نيفيش نحو تحدٍ جديد في مسيرته الاحترافية، بانتقاله إلى صفوف نادي الهلال، ليبدأ فصلًا مختلفًا في مشواره الكروي، حاملًا معه خبرة كبيرة وتجربة ثرية، وطموحًا لمواصلة التألق وصناعة الإنجازات في الملاعب السعودية.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • أرقام نيفيش مع الهلال

    التحق النجم البرتغالي روبن نيفيش، البالغ من العمر 28 عامًا، بصفوف نادي الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، في واحدة من أبرز صفقات الزعيم خلال سوق الانتقالات، ضمن مشروعه الطموح لتعزيز صفوف الفريق بأسماء عالمية تمتلك الجودة والخبرة.

    وكلفت صفقة التعاقد مع نيفيش خزينة نادي الهلال مبلغًا ماليًا قُدِّر بنحو 55 مليون يورو، في استثمار يعكس القيمة الفنية الكبيرة للاعب، بينما وقّع نجم خط الوسط عقدًا رسميًا يربطه بالفريق الأول حتى 30 يونيو 2026، ليكون أحد الأعمدة الأساسية في مشروع الهلال المحلي والقاري.

    ومنذ ارتدائه القميص الأزرق، فرض روبن نيفيش نفسه كأحد أهم لاعبي الفريق، بفضل خبرته الأوروبية، وقدرته على ضبط إيقاع اللعب، إلى جانب تسديداته القوية وتمريراته الحاسمة. 

    وخاض اللاعب 106 مباريات رسمية مع الهلال في مختلف البطولات المحلية والخارجية، نجح خلالها في تسجيل 14 هدفًا، إضافة إلى صناعة 25 هدفًا آخر، مؤكدًا دوره المؤثر في منظومة الفريق الفنية.

    ولم تقتصر بصمة نيفيش مع الهلال على الأرقام فقط، بل امتدت إلى منصات التتويج، حيث أسهم بشكل مباشر في حصد 4 ألقاب رسمية منذ انضمامه في صيف 2023 وحتى الآن، تمثلت في الفوز بلقب كأس السوبر السعودي مرتين، إلى جانب التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ليُسجل بداية مثالية لمسيرته مع الزعيم ويعزز مكانته كأحد أبرز نجوم الفريق في الفترة الأخيرة.

0