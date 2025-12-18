"حسم موقفه بكل صراحة" .. روبن نيفيش يحظى باهتمام إنجليزي وإيطالي بجانب مانشستر يونايتد!

انطلقت الحكاية الكروية للنجم البرتغالي روبن نيفيش من بوابة أحد أكبر مصانع المواهب في البرتغال، نادي بورتو، حيث التحق مبكرًا بالفئات السنية للنادي، وتدرّج بثبات في مختلف المراحل العمرية، ليؤكد منذ وقت مبكر امتلاكه موهبة استثنائية وعقلية لاعب جاهز للمستوى العالي.

هذا التطور السريع فتح له أبواب الفريق الأول، ليتم تصعيده رسميًا في صيف عام 2014، ويبدأ فصلًا جديدًا من مسيرته الاحترافية.

وخلال الفترة الممتدة من 2014 حتى 2017، أصبح نيفيش أحد الأسماء البارزة في صفوف بورتو، وفرض نفسه كلاعب وسط يتمتع بالهدوء، والرؤية الواسعة، والدقة في التمرير والتسديد من خارج المنطقة.

وخاض بقميص التنانين 93 مباراة رسمية في مختلف البطولات المحلية والقارية، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف، إضافة إلى صناعته 3 أهداف أخرى، مسهمًا في استقرار وسط الملعب ومقدمًا مستويات لافتة رغم صغر سنه.

ومع تصاعد بريقه في الكرة الأوروبية، شدّ روبن نيفيش الرحال إلى الدوري الإنجليزي، بعدما انتقل في صيف 2017 إلى نادي وولفرهامبتون، في خطوة شكّلت محطة مفصلية في مسيرته.

وعلى مدار ستة مواسم متتالية، من 2017 وحتى 2023، كان نيفيش أحد الركائز الأساسية للفريق، وقائدًا داخل أرضية الملعب، حيث عُرف بتسديداته الصاروخية وأدواره المتوازنة بين الدفاع والهجوم.

وخلال تجربته الإنجليزية، خاض نيفيش 253 مباراة رسمية بقميص وولفرهامبتون، سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 13 هدفًا، ليترك بصمة واضحة في تاريخ النادي ويُصنّف كأحد أفضل لاعبي الوسط الذين مرّوا عليه في حقبة الدوري الممتاز.

وبعد رحلة أوروبية حافلة، اتجه روبن نيفيش نحو تحدٍ جديد في مسيرته الاحترافية، بانتقاله إلى صفوف نادي الهلال، ليبدأ فصلًا مختلفًا في مشواره الكروي، حاملًا معه خبرة كبيرة وتجربة ثرية، وطموحًا لمواصلة التألق وصناعة الإنجازات في الملاعب السعودية.