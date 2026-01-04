منظومة متكاملة واستفادة أخرى من فابينيو .. روبن نيفيش وثورة تكتيكية منتظرة مع الاتحاد!

فتح الاتحاد باب المفاوضات مع النجم البرتغالي روبن نيفيش لاعب وسط الهلال، من أجل التعاقد معه، مستغلًا دخوله الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، من أجل الانتقال له في نهاية الموسم، ولكن كيف سيكون شكل الاتحاد إذا تمت هذه الصفقة؟

وفي عالم كرة القدم يُعد خط الوسط هو حجر الأساس في أي تشكيل، وفي حالة انضمام نيفيش إلى الاتحاد، سيشكل ثلاثية قويًا للغاية رفقة البرازيلي فابينيو والفرنسي نجولو كانتي.

هذا الثلاثي، رغم تشابه مراكزهم ظاهريًا، إلا أن اختلاف خصائصهم الفنية والتكتيكية يفتح الباب أمام توليفة نادرة قادرة على السيطرة الكاملة على وسط الملعب، سواء في الاستحواذ أو في التحولات الدفاعية والهجومية.

كما أن تواجد نيفيش سيمنح الاتحاد الكثير من الخيارات التكتيكية داخل الملعب، والعديد من الأمور التي يجب أن نتحدث عنها خلال السطور التالية..