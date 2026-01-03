مستغلًا علاقة وكيله بثلاثي الفريق .. الاتحاد يبدأ التفاوض مع روبن نيفيش لضمه من الهلال!

أشعل نادي الاتحاد الميركاتو الشتوي، ودخل في مفاوضات مع النجم البرتغالي روبن نيفيش لاعب وسط الهلال، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ودخل نيفيش في الفترة الحرة بعقده مع الهلال، والتي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر، دون العودة لإدارة الزعيم، حيث ينتهي العقد في صيف 2026.