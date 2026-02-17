Getty/GOAL
ترجمه
روبن فان بيرسي يتخذ إجراءً صارماً بعد منع راحيم ستيرلينج من التدريب مع فينورد
بداية جديدة في الخارج لستيرلينغ
وفقًا لصحيفة ديلي ميل، لا يُسمح لستيرلينج ببدء التدريب في المقر الرسمي لفيينورد أو لعب أي مباريات للنادي حتى يتم الحصول على تصريح عمله. وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، الذي أنهى عقده مع تشيلسي في يناير قبل أن يوقع مع فينورد في صفقة انتقال مجانية، قد حضر المباراة من المدرجات ليشاهد فريقه الجديد يفوز 1-0 على جو أهيد إيجلز في الدوري الهولندي يوم الأحد. وبعد المباراة، كشف فان بيرسي أنه سيصطحب الفريق بأكمله إلى بلجيكا حتى يتمكن ستيرلينج من الاندماج بشكل قانوني.
فان بيرسي: نحن نفعل ذلك من أجله
وقال فان بيرسي للصحفيين: "هذا مسموح به في الخارج. نحن نفعل ذلك من أجله، لكنني أريد أيضًا العمل على تطوير فريقنا. يمكننا إجراء بعض المحادثات الجيدة والقيام بأشياء ممتعة معًا. سيبدأ التدريب بعد غد (الثلاثاء)".
وأضاف مدرب فينورد متى يتوقع أن يكون ستيرلينج جاهزًا للعب: "سنرى كل أسبوع متى سيكون جاهزًا للعب. سيستغرق ذلك بعض الوقت، لكن هذا يبدو منطقيًا بالنسبة لي، لأنه لم يلعب منذ ستة أشهر".
"أنا واثق من أن فينورد هو المكان الذي سأكون سعيدًا فيه"
في الواقع، كانت آخر مشاركة تنافسية لستيرلينج في مايو 2025، عندما كان معارًا إلى أرسنال. لم يلعب اللاعب الدولي الإنجليزي مع تشيلسي منذ مايو 2024، بعد أن استبعده إنزو ماريسكا من التشكيلة وظل على مقاعد البدلاء تحت قيادة خليفة الإيطالي، ليام روزينيور.
ارتبط اسم ستيرلينج بعد رحيله عن تشيلسي بعدة أندية أخرى، منها توتنهام ونابولي، لكنه اختار محاولة إحياء مسيرته في فينورد. وفي حديثه عن هذا القرار، قال ستيرلينج: "بصفتي لاعبًا حرًا، أتيحت لي، لأول مرة منذ فترة طويلة، فرصة التحكم في الخطوة التالية في مسيرتي. أردت أن آخذ وقتي للتحدث مع الأندية ومدربيها لفهم الدور الذي يتصورونه لي بشكل أفضل والتأكد من أنني أستطيع إضافة قيمة حقيقية في هذا الفصل التالي.
بعد أن تحدثت بالتفصيل مع روبن، أنا واثق من أن فينورد هو المكان الذي يمكنني أن أكون سعيدًا فيه وأثبت نفسي كعضو مهم في الفريق. اللعب في الخارج هو تحدٍ جديد تمامًا بالنسبة لي، وأنا مستعد لخوضه. بصراحة، أنا متحمس للبدء".
هل لا تزال تأمل في العودة إلى منتخب إنجلترا؟
قد يكون ستيرلينج يطمح أيضًا إلى العودة إلى منتخب إنجلترا، بعد أن خاض آخر مباراة دولية له من أصل 82 مباراة في ديسمبر 2022 في كأس العالم في قطر. قد يكون الوقت متأخرًا بالنسبة له ليدخل في خطط توماس توخيل لكأس العالم 2026، ولكن العودة في الوقت المناسب لبطولة أوروبا 2028، التي ستشارك إنجلترا في استضافتها، لا تزال ممكنة.
لا شك لدى فان بيرسي في أن ستيرلينج لا يزال لديه الكثير ليقدمه على أعلى مستوى، كما قال في حفل تقديم الجناح: "سجله الكروي يتحدث عن نفسه. إنه لاعب يمكن لصفاته أن تغير نتيجة المباراة دون شك، و
أنا مقتنع بأنه سيكون إضافة قيمة للفريق بينما نعمل على تحقيق أهدافنا في النصف الثاني من هذا الموسم."
