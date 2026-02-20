روبن أموريم شوهد وهو يشاهد كارلوس ألكاراز في بطولة التنس في ظهور علني نادر بعد إقالته من مانشستر يونايتد

"لطالما كنت ممتنًا جدًا لكل ما فعله روبن"، قال مهاجم مانشستر يونايتد ماتيوس كونها لـ DAZN عندما تحدث عن تأثير مدربه السابق. "أعتقد أنه من السهل جدًا، عندما تتغير الأمور، أن ننظر إلى الماضي على أنه مجرد مشاكل، ولكن العكس هو الصحيح تمامًا؛ لقد كان شخصًا رائعًا.

"لقد جاء العديد من اللاعبين الجدد بسببه، لذا أعتقد أنه يلعب أيضًا دورًا كبيرًا في النجاح الذي نحققه الآن"، تابع كونها، مشيرًا إلى أن الأسس التي وضعها أموريم تساهم في الانتعاش الحالي الذي يتمتع به أولد ترافورد تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

نادرًا ما قضى المدرب البرتغالي وقتًا طويلاً بعيدًا عن كرة القدم منذ أن بدأ مسيرته التدريبية مع فريق كاسا بيا البرتغالي في 2018، لكن طبيعة رحيله عن مانشستر استلزمت إعادة ضبط ذهني. لا يزال تقديره مرتفعًا في الدوائر الأوروبية، وعلى الرغم من النكسة التي تعرض لها في إنجلترا، لا يزال مرتبطًا بعدة وظائف شاغرة رفيعة المستوى في أنحاء القارة.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت رحلته إلى قطر هي مجرد رحلة ترفيهية أم أنها مقدمة هادئة لمناقشات مهنية. في الوقت الحالي، يبدو أموريم راضياً بالبقاء متفرجاً، مستفيداً من تعويضاته الكبيرة ليتمتع بفترة من التأمل بعيداً عن الضجة الإعلامية التي تلاحق إدارة كرة القدم النخبوية.