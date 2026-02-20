Getty/GOAL
روبن أموريم شوهد وهو يشاهد كارلوس ألكاراز في بطولة التنس في ظهور علني نادر بعد إقالته من مانشستر يونايتد
مدرب الشياطين الحمر السابق يستمتع بأشعة الشمس في الدوحة
شوهد أموريم وهو يتخلى عن أجواء الضغط الشديد في الدوري الإنجليزي الممتاز ليجلس على مقاعد الملعب في الدوحة، حيث بدا مسترخياً وهو يشاهد المباريات العالمية في بطولة قطر المفتوحة للتنس يوم الخميس. التقطت كاميرات التلفزيون المدرب البرتغالي أثناء فوز كارلوس ألكاراز المثير في ثلاث مجموعات على كارين خاشانوف. بزيه غير الرسمي وسترته السوداء، بدا أموريم بعيدًا كل البعد عن الشخصية الحيوية التي كانت تتجول في المناطق الفنية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة عمله التي استمرت 14 شهرًا.
تأتي هذه المشاهدة النادرة بعد حوالي ستة أسابيع من توصل أموريم إلى اتفاق تعويض بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني مع مانشستر يونايتد. تم تأكيد رحيله بعد تعادل محبط 1-1 مع ليدز يونايتد، تلاه على الفور اندلاع انتقادات موجهة إلى إدارة النادي، وهو نتيجة أجبرت في النهاية على اتخاذ قرار إعفائه من مهامه.
الحياة بعد قِدر أولد ترافورد
أثار حضور أموريم في الشرق الأوسط اهتمامًا فوريًا من فريق البث، حيث أعرب معلقو قناة سكاي سبورتس عن دهشتهم من ظهوره المفاجئ. انتشرت لقطات أموريم وهو يشاهد أداء ألكاراز الرائع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدأ المشجعون في التكهن بخطوة المدرب التالية. بينما كان بعض المشجعين مندهشين لمجرد رؤيته، تساءل آخرون مازحين عما إذا كان حضوره في الدوحة يشير إلى دور مستقبلي في المنطقة أو ربما حتى في المنتخب القطري.
بينما يستمتع المدرب بوقت فراغه، شهد مانشستر يونايتد انتعاشًا كبيرًا تحت قيادة خليفته مايكل كاريك. حقق الشياطين الحمر أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات - بما في ذلك ضد مانشستر سيتي وأرسنال، في تناقض صارخ مع الأسابيع الأخيرة من عهد أموريم. ومع ذلك، لا يزال البرتغالي يحظى بقدر من الاحترام داخل غرفة الملابس التي تركها وراءه.
الدعم من غرفة ملابس يونايتد
"لطالما كنت ممتنًا جدًا لكل ما فعله روبن"، قال مهاجم مانشستر يونايتد ماتيوس كونها لـ DAZN عندما تحدث عن تأثير مدربه السابق. "أعتقد أنه من السهل جدًا، عندما تتغير الأمور، أن ننظر إلى الماضي على أنه مجرد مشاكل، ولكن العكس هو الصحيح تمامًا؛ لقد كان شخصًا رائعًا.
"لقد جاء العديد من اللاعبين الجدد بسببه، لذا أعتقد أنه يلعب أيضًا دورًا كبيرًا في النجاح الذي نحققه الآن"، تابع كونها، مشيرًا إلى أن الأسس التي وضعها أموريم تساهم في الانتعاش الحالي الذي يتمتع به أولد ترافورد تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.
نادرًا ما قضى المدرب البرتغالي وقتًا طويلاً بعيدًا عن كرة القدم منذ أن بدأ مسيرته التدريبية مع فريق كاسا بيا البرتغالي في 2018، لكن طبيعة رحيله عن مانشستر استلزمت إعادة ضبط ذهني. لا يزال تقديره مرتفعًا في الدوائر الأوروبية، وعلى الرغم من النكسة التي تعرض لها في إنجلترا، لا يزال مرتبطًا بعدة وظائف شاغرة رفيعة المستوى في أنحاء القارة.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت رحلته إلى قطر هي مجرد رحلة ترفيهية أم أنها مقدمة هادئة لمناقشات مهنية. في الوقت الحالي، يبدو أموريم راضياً بالبقاء متفرجاً، مستفيداً من تعويضاته الكبيرة ليتمتع بفترة من التأمل بعيداً عن الضجة الإعلامية التي تلاحق إدارة كرة القدم النخبوية.
إجازة قبل البدء في الفصل التالي
بينما يواصل ألكاراز سعيه وراء الألقاب في الصحراء، يبدو أموريم راضياً بالبقاء بعيداً عن الأضواء والاستمتاع بحياة هادئة كمشجع رياضي. من المتوقع أن يواصل المدرب السابق لمانشستر يونايتد إجازته حتى الصيف، حتى تهدأ الأمور في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن ينظر في أي عروض ملموسة للعودة إلى التدريب. مع اقتراب موعد فتح سوق الانتقالات، سيصبح مستقبل المدرب البرتغالي أكثر وضوحاً، سواء في أوروبا أو في قارة أخرى.
