"سنجد طريقة أخرى لكسب المال!" .. روبن أموريم يوجه رسالة إلى الهلال ويتحدى قرار برونو فيرنانديش

فصل جديد في "مسلسل" فيرنانديش والهلال..

لا صوت يعلو داخل ناديي الهلال ومانشستر يونايتد "حاليًا"، على صفقة متوسط الميدان البرتغالي برونو فيرنانديش، البالغ من العمر 30 سنة.

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الهلال يتفاوض مع فيرنانديش منذ عدة أسابيع، من أجل الانضمام إلى صفوفه قبل كأس العالم للأندية 2025؛ حيث وصل وكيل اللاعب إلى العاصمة السعودية الرياض، في الساعات القليلة الماضية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن ناحيتها.. تتضارب الأنباء بشأن موقف مانشستر يونايتد من بيع فيرنانديش؛ حيث قيل في البداية إن هُناك تمسك ببقاء اللاعب، قبل أن تظهر بعض الأخبار الأخرى التي تتحدث عن إمكانية التخلي عنه، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.