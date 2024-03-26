مع روبرتو مانشيني الممل .. "لاعب الهلال نسي الكرة وخطة الأهلي هي الحل"

الأخضر يفرط في الفوز أمام طاجيكستان..

"مباراة مملة جديدة تحت قيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني".. هكذا يُمكن تلخيص مستوى منتخب السعودية الأول لكرة القدم أمام طاجيكستان، مساء اليوم الثلاثاء.

الأخضر السعودي سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام مستضيفه طاجيكستان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبهذا التعادل.. رفع المنتخب الوطني رصيده إلى 10 نقاط، في صدارة المجموعة السابعة من التصفيات، وبفارق 5 نقاط عن طاجيكستان "الوصيفة" مؤقتًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاءت مباراة طاجيكستان، كـ"حلقة جديدة" من مسلسل المستويات السيئة لمنتخب السعودية، منذ تولي مانشيني المهمة؛ حتى ولو لم يتلق الخسارة؛ حيث لا تزال هناك بعض النقاط السلبية في طريقة لعب المدير الفني الإيطالي، وتهميشه لبعض اللاعبين.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز الملاحظات التي يُمكن استخلاصها من مباراة السعودية وطاجيكستان، في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية..