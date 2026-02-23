روبرتو مارتينيز يؤكد أن كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب في التاريخ بغض النظر عما إذا كان سيقود البرتغال إلى الفوز بكأس العالم 2026 أم لا

لقد أعاد رونالدو كتابة كتب التاريخ بشكل منتظم، ويصر مارتينيز على أنه لا يوجد شيء يتعين على CR7 تحقيقه ليتم الاعتراف به كأعظم لاعب في كل العصور. قال المدرب الإسباني في بودكاست قمة كرة القدم البرتغالية: "سيكون أعظم لاعب على الإطلاق، سواء فاز بكأس العالم أم لا.

مسؤوليتنا هي أن نمنح أنفسنا أفضل فرصة ممكنة للتنافس على اللقب. وهذا يتحقق من خلال التحليل والتحسين المستمر والحفاظ على نفس العقلية التي ساعدتنا على النجاح في دوري الأمم".

وأضاف مارتينيز عن رؤيته لما يجعل رونالدو مميزًا عند العمل معه عن قرب: "لم أعمل أبدًا مع لاعب يركز كل صباح على استغلال اليوم للتحسين. إذا كان بإمكاننا الاحتفاظ بكريستيانو إلى الأبد، فسيكون ذلك أسهل طريقة لمساعدة اللاعبين الشباب عند وصولهم إلى المنتخب الوطني. رغبته هي استغلال كل يوم ليصبح أفضل".

وقد سبق أن تحدث مدرب البرتغال مارتينيز إلى ESPN عن سبب استمرار CR7 في وضع المعايير للاعبين في جميع أنحاء العالم على الرغم من أنه في الأربعينيات من عمره الآن: "أعتقد أننا بحاجة إلى قبول حقيقة أن الجميع في العالم يعرفون كريستيانو رونالدو ولديهم رأي [عنه]. لكن كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى المنتخب الوطني قبل 21 عامًا ليس هو نفسه كريستيانو الذي نراه الآن. الآن، هو لاعب أكثر تمركزًا، مهاجم. إنه لاعب، بالنسبة لنا، هو المهاجم النهائي. إنه أفضل هداف في التاريخ. لذا، فإن وجود لاعب سجل 25 هدفًا في آخر 30 مباراة مع المنتخب الوطني هو هدية".