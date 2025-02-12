بعد إسقاط اسمه "محليًا" .. قرار حاسم من روبرتو فيرمينو قد يورط الأهلي!

جدل كبير صاحب مستقبل فيرمينو مع الأهلي..

روبرتو فيرمينو.. هذا النجم الكبير الذي كان حتى وقتٍ قريب، يُشكل ثلاثيًا هجوميًا مرعبًا مع محمد صلاح وساديو ماني، في صفوف نادي ليفربول؛ أصبح يُعاني حاليًا مع فريق الأهلي.

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وانضم فيرمينو إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول؛ وبعقد لمدة 3 سنوات، حتى 30 يونيو 2026.

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ولم يقدم النجم البرازيلي المستوى المأمول منه مع الفريق الأهلاوي، منذ الانضمام إليه في صيف عام 2023؛ ليقرر المدير الفني الشاب ماتياس يايسله، رفع اسمه من "القائمة المحلية"، في الميركاتو الشتوي "يناير 2025".

والآن.. أصبح لا يحق لروبرتو فيرمينو، سوى المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا "النخبة"، مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ حيث ضمن الراقي التأهل إلى ثمن النهائي بشكلٍ رسمي.