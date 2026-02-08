بعد مروره بأوقات عصيبة .. دي زيربى يتغنى بجرينوود: صار "أكثر إنسانية" في مارسيليا!

نجم مارسيليا السابق فرانك ليبوف، الذي قضى وقتًا طويلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي خلال مسيرته الكروية، هو آخر من يفضل التركيز على قدرات جرينوود الرياضية.

قال الفائز بكأس العالم 1998 لـ GOAL مؤخرًا عندما سُئل عن تقييمه لجرينوود: "أنا معجب جدًا به. لقد تغلب على كل الصعاب، بسبب حياته الخاصة وبعض الناس لم يرغبوا في وجوده، وغيرها. لن أركز على ذلك، سأتحدث عن اللاعب كرة القدم.

"قبل ما يقرب من 35 عامًا، جاء لاعب إنجليزي آخر إلى مارسيليا وكان بشرته حمراء جدًا بعد شهر واحد من التعرض لأشعة الشمس، لدرجة أن الناس قالوا إنه "لا يستطيع الاستقرار بشكل صحيح". كان هذا اللاعب هو كريس وادل. أصبح أسطورة، وأيقونة لمارسيليا، ولا يزال كذلك - حتى قصة شعره تم تقليدها! ماسون يقوم بنفس الدور - يتسم بتواضع، ويعمل بجد من أجل الفريق، ويسجل الأهداف، ويكون لاعبًا حاسمًا.

"أنا معجب جدًا بكرة القدم التي يلعبها، وسعيد جدًا لأنه بعد كل المشاكل التي واجهها مع مانشستر يونايتد وفي حياته الخاصة، تمكن من القيام بما يفعله. من الناحية الكروية، ليس لدي ما أشكو منه.

"أنا سعيد جدًا لرؤية لاعب إنجليزي آخر في جنوب فرنسا، يستمتع بوقته في مرسيليا، لأنني أستطيع أن أقول لكم أنه ليس من السهل على الإطلاق الاستقرار في مارسيليا. الجماهير عالية الطموح جدًا، والضغط لاتيني، وكرة القدم مختلفة، وأنا سعيد جدًا ومسرور لما يفعله ماسون".

تراجع مارسيليا إلى المركز الرابع في جدول الدوري الفرنسي، بفارق 10 نقاط عن المتصدر لانس، وسيعود إلى الملاعب، اليوم، عندما يلتقي مع غريمه التقليدي وحامل لقب الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان.