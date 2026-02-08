يعتقد روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مرسيليا، أن ماسون جرينوود أصبح "أكثر إنسانية" منذ انتقاله إلى فرنسا وتركه "الأوقات الصعبة" في إنجلترا وراءه. حيث صنع الجناح السابق لمانشستر يونايتد، مفاجأة على ملعب ستاد فيلودروم، بعدما حصل على جائزة الحذاء الذهبي، ليحظى بدعم كامل من مدربه الإيطالي الصارم.
بعد مروره بأوقات عصيبة .. دي زيربى يتغنى بجرينوود: صار "أكثر إنسانية" في مارسيليا!
الفائز بجائزة الحذاء الذهبي: جرينوود تألق في فرنسا
تحدي دي زيربي، باللاعب جرينوود، أتى بثماره منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2024. بعدما أكمل مرسيليا صفقة انتقال بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار)، حيث رأى أن لاعب المنتخب الإنجليزي الذي خاض مباراة دولية واحدة، يجب أن يغادر أولد ترافورد.
سجل اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، 22 هدفًا في موسمه الأول، وقد عادل هذا الرقم بالفعل هذا الموسم، بينما سجل أيضًا ثماني تمريرات حاسمة. لقد كان مرة أخرى أفضل أداءً في صفوف عملاق الدوري الفرنسي، الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
- Getty
دي زيربي يشيد بنضج جرينوود
ساعد دي زيربي في دفع جرينوود نحو تحقيق إمكاناته، حيث قال المدرب السابق لبرايتون عن هذا الموهبة الناضجة: "نحن دائمًا بحاجة إلى جرينوود، مثل ما رأيناه في المباريات القليلة الماضية. إن جرينوود من الطراز العالمي. لأنه بالإضافة إلى ما علمه إياه والده ووالدته، أصبح لاعبًا كاملًا. لقد مر هو أيضًا بأوقات عصيبة، لكنه لم يغادر، وبقي هنا. لقد فهم أننا كنا نقول له أشياء من أجل مصلحته ومصلحة مارسيليا".
وأضاف دي زيربي: "آمل أن يستمر على هذا النحو. أذكره دائمًا بأنه يجب أن يستمر على هذا النحو، وأن هذا في مصلحته في المقام الأول. لأنني أراه أيضًا أكثر إنسانية. يبتسم أحيانًا، ويتحدث أكثر قليلاً. أصبح أقل انطوائية من ذي قبل. وهذا أمر إيجابي. الآن يمكن للجميع تقدير جرينوود أكثر من ذي قبل".
رئيس مارسيليا طلب نصيحة والدته بشأن انتقاله
كشف رئيس نادي مرسيليا بابلو لونجوريا أنه استشار والدته قبل إتمام صفقة انتقال غرينوود المثيرة للجدل، حيث اتخذ القرار بالتركيز على ما يمكن أن يقدمه كلاعب كرة قدم.
وقال لونجوريا لصحيفة "ذا تيليغراف": "في هذه الحالة، بعد أن قمت بالاجراءات اللازمة وحصلت على جميع المعلومات - وهذه هي المرة الأولى التي أتحدث فيها عن هذا الأمر - اتصلت بوالدتي. وقلت لها: "ما رأيك، بعد أن عرفت كل الموقف؟" ووالدتي، التي كانت تعمل في نظام السجون في إسبانيا، الذي يتميز بنموذج مبتكر للغاية - وقد حصلت على ميدالية الدولة تقديراً لعملها - سألتها، بعد أن حصلت على كل هذه المعلومات: "ماذا كنتِ ستفعلين لو كنتِ مكاني؟" فقالت لي: "افعلها". بعد أن حصلت على كل المعلومات".
- Getty
بطل كأس العالم معجب بأداء جرينوود في مرسيليا
نجم مارسيليا السابق فرانك ليبوف، الذي قضى وقتًا طويلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي خلال مسيرته الكروية، هو آخر من يفضل التركيز على قدرات جرينوود الرياضية.
قال الفائز بكأس العالم 1998 لـ GOAL مؤخرًا عندما سُئل عن تقييمه لجرينوود: "أنا معجب جدًا به. لقد تغلب على كل الصعاب، بسبب حياته الخاصة وبعض الناس لم يرغبوا في وجوده، وغيرها. لن أركز على ذلك، سأتحدث عن اللاعب كرة القدم.
"قبل ما يقرب من 35 عامًا، جاء لاعب إنجليزي آخر إلى مارسيليا وكان بشرته حمراء جدًا بعد شهر واحد من التعرض لأشعة الشمس، لدرجة أن الناس قالوا إنه "لا يستطيع الاستقرار بشكل صحيح". كان هذا اللاعب هو كريس وادل. أصبح أسطورة، وأيقونة لمارسيليا، ولا يزال كذلك - حتى قصة شعره تم تقليدها! ماسون يقوم بنفس الدور - يتسم بتواضع، ويعمل بجد من أجل الفريق، ويسجل الأهداف، ويكون لاعبًا حاسمًا.
"أنا معجب جدًا بكرة القدم التي يلعبها، وسعيد جدًا لأنه بعد كل المشاكل التي واجهها مع مانشستر يونايتد وفي حياته الخاصة، تمكن من القيام بما يفعله. من الناحية الكروية، ليس لدي ما أشكو منه.
"أنا سعيد جدًا لرؤية لاعب إنجليزي آخر في جنوب فرنسا، يستمتع بوقته في مرسيليا، لأنني أستطيع أن أقول لكم أنه ليس من السهل على الإطلاق الاستقرار في مارسيليا. الجماهير عالية الطموح جدًا، والضغط لاتيني، وكرة القدم مختلفة، وأنا سعيد جدًا ومسرور لما يفعله ماسون".
تراجع مارسيليا إلى المركز الرابع في جدول الدوري الفرنسي، بفارق 10 نقاط عن المتصدر لانس، وسيعود إلى الملاعب، اليوم، عندما يلتقي مع غريمه التقليدي وحامل لقب الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان.