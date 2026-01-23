صفقة خارج التوقعات .. كبير لندن يتحرك لضم روبرتسون فورًا من ليفربول

كان النادي اللندني الشمالي قد حدد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا كهدف رئيسي في سوق الانتقالات الصيفية، بهدف الانضمام إلى مجموعة من الأندية المتنافسة على التعاقد معه عندما يصبح لاعبًا حرًا في 30 يونيو. لكن الظروف أجبرت توتنهام على تقديم تلك الخطط إلى سوق الانتقالات الحالية، وفقًا لتقرير موقع The Athletic.

كان قرار التحرك الآن بدلاً من الانتظار مدفوعًا بنقص حاد في الخيارات على الجانب الأيسر من الدفاع. في حين توصف المفاوضات بأنها تتقدم بشكل ودي بين جميع الأطراف، فإن الإلحاح من جانب توتنهام واضح. تعتقد إدارة النادي أن وصول روبرتسون سيضفي جودة وخصائص وقيادة حيوية على الفريق الذي عانى محليًا هذا الموسم، على الرغم من أدائه الأفضل في دوري أبطال أوروبا حيث يحتل حاليًا المركز الخامس.

وصلت الأزمة في ملعب توتنهام هوتسبير إلى نقطة الانهيار يوم الاثنين مع تأكيد حاجة بن ديفيز إلى إجراء جراحة في كاحله المكسور. مع اقتصار مشاركة الظهير الأيسر الأول ديستيني أودوجي على 10 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بسبب مشاكل لياقته البدنية، اضطر فرانك إلى اللجوء إلى حلول مؤقتة. غالبًا ما طُلب من جيد سبنس، الظهير الأيمن التقليدي، أن يحل محله، بينما تم استخدام أرشي جراي والمدافع ميكي فان دي فين أيضًا في مراكز غير مراكزهم الأصلية. على الرغم من أن توتنهام أكد يوم الخميس التعاقد مع اللاعب الواعد سوزا البالغ من العمر 19 عامًا من سانتوس، إلا أن الحاجة إلى خبرة فورية ومثبتة في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يمكن إنكارها.