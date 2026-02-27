ركلة جزاء يمكن احتسابها لغيره وزميله حرمه من أسيست.. سعود عبد الحميد بطل غير متوج ضد ستراسبورج!

قدم الدولي السعودي سعود عبد الحميد أداءً لافتًا ومؤثرًا طوال دقائق المباراة التي جمعت فريقه لانس بنظيره ستراسبورج حيث أظهر انضباطًا تكتيكيًا عاليًا وقدرة كبيرة على الربط بين الخطوط.

ومنذ صافرة البداية في الدقيقة الأولى وحتى نهاية الوقت بدلًا من الضائع في الدقيقة الخامسة بعد التسعين كان سعود حاضرًا في كافة التحولات الدفاعية والهجومية لفريقه.

تجلت قيمة سعود عبد الحميد الدفاعية في تفوقه الكامل في التدخلات الأرضية حيث نجح في الفوز بجميع محاولات الافتكاك الأربع التي قام بها بنسبة نجاح بلغت مئة بالمئة.

كما أثبت علو كعبه في الصراعات الهوائية بكسبه ثنائيتين من أصل اثنين، وعلى الصعيد الهجومي لم يتوقف دوره عند التغطية بل ساهم في صناعة اللعب عبر تمريرتين مفتاحيتين لزملائه ودقة تمرير إجمالية وصلت إلى 88 بالمئة بعد نجاحه في إيصال 28 تمريرة صحيحة من أصل 32 محاولة.

إن هذا التوازن بين استعادة الكرة لست مرات وبين الدقة في التمرير بساحة الخصم التي بلغت 90 بالمئة يعكس النضج الكبير الذي وصل إليه اللاعب في التعامل مع نسق المباريات القوية.