رفض مانشستر سيتي ولكن! .. كواليس مثيرة في رحيل ماريسكا "المفاجئ" عن تشيلسي

أعلن تشيلسي اليوم الخميس رحيل ماريسكا عن منصبه بعد التعادل مساء أمس مع بورنموث 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء الإعلان ببيان قصير لم يتجاوز الـ99 كلمة تمنى خلاله النادي التوفيق لمدربه السابق.

الصحفي بن جاكوبس أوضح أن ماريسكا حسم أمره بالرحيل عن تشيلسي عقب مباراة الأمس نتيجة تراكم العديد من الخلافات مع إدارة النادي، مشيرًا إلى أن امتناعه عن الإدلاء بأي تصريحات عقب مواجهة بورنموث يعود لذلك القرار وليس بسبب ما قاله مساعده عن مرضه.

النادي اللندني تعاقد مع ماريسكا صيف 2024 بعد نجاح المدرب في الصعود مع ليستر سيتي إلى البريميرليج، وقد قاده في الموسم الأول للفوز بدوري المؤتمرات وكأس العالم للأندية الموسم الماضي، إلى جانب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

النتائج هذا الموسم شهدت تراجعًا حادًا في الأسابيع الأخيرة، حيث لم يحقق الفريق سوى فوزين في ثماني مباريات في جميع المسابقات في ديسمبر. أحدهما كان ضد كارديف من دوري الدرجة الأولى في كأس كاراباو، مما يعني أن الفريق لم يحقق سوى فوز واحد فقط - على أرضه أمام إيفرتون - في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الانفصال بين الطرفين، وإن كان متوقعًا من البعض بعد تراجع النتائج والحديث حول الخلافات، جاء مفاجئًا وصادمًا للعديد من المتابعين، وقد عززت تقارير صحفية تلك الصدمة بالكشف عن كواليس مثيرة تخص القرار.