حرموه من كرة القدم ورفض الاستماع لأخباره .. عام من السجن لدانييل ألفيش!

كيف هو حال نجم برشلونة الماضي في الحبس؟!

لا يوجد ما هو أسرع من مرور الوقت، ولا يمكن أن نوقف عقارب الساعة، لقد مر عام كامل على ذهول العالم بأخبار دخول دانييل ألفيش إلى سجن بريان في برشلونة، وبداية فصل جديد تمامًا في حياة النجم البرازيلي.

خلال ذلك العام استمرت الحياة في الخارج، كذلك استمرت داخل السجن لكن بنسق مختلف تمامًا للنجم المتهم بالاعتداء على سيدة تبلغ 23 عامًا في ملهى ليلي.

ألفيش ستقام محاكمته بين الخامس والسابع من فبراير، حيث يطلب المدعي العام سجنه لمدة تسعة أعوام، بينما المجني عليها تريد 12 عامًا، وبين ذلك وذاك، نجح البرازيلي في تمرير الوقت في السجن، فكيف كان عام ألفيش؟!