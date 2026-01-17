Inter gfxGOAL
Leonardo Gualano و بلال محمد

رفاهية هجومية غير مسبوقة.. لا شيء مضمون في هجوم إنتر قبل موقعة آرسنال!

لا مكان مضمون في هجوم إنتر...

نجح إنتر، في تحقيق فوزًا هامًا على أودينيزي، اليوم السبت ليواصل النيراتزوري، الانتصارات ويؤكد أحقيته بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي.

إنتر قدم أداءً ناضجًا للغاية، خارج أرضه، بالرغم من معاناة النيرازوري في بعض اللحظات، لكنه تمكن من حصد النقاط الثلاث، مؤكدًا مرة أخرى أنه ربما يكون المرشح الأقوى للفوز باللقب.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

حسم المباراة هدف من لاوتارو مارتينيز، الذي يؤكد صدارته لترتيب هدافي البطولة برصيد 11 هدفًا، النجم الأرجنتيني لديه تلك الميزة الخاصة التي تميز العظماء، وهي تسجيل الأهداف الحاسمة وتحقيق الفوز.

إلى جانبه منذ الدقيقة الأولى، بو إسبوزيتو الذي، كما حدث في عدة مناسبات هذا الموسم، تمكن من التأثير بفضل عمله الرائع في الهجوم.

  • ثنائية هجومية مميزة

    قرر المدرب كريستيان كيفو، في مباراة أودينيزي، أن يراهن منذ الدقيقة الأولى على الثنائي المكون من لاوتارو مارتينيز وإسبوزيتو.

    أثبت مدرب النيرازوري مرة أخرى أنه لا يتردد في تبديل لاعبيه في الهجوم، فإذا كان قد وضع ثقته في ثورام وبوني في مباراة ليتشي، فقد أشرك في أوديني ثنائي هجومي ذو خصائص مختلفة تمامًا.

    وقد أثبتت هذه الخيار صحتها، حيث ساهم إسبوزيتو بتمريرة حاسمة، إلى لاوتارو، ليحصد الفريق الثلاث نقاط.

    تفاهم اللاعبان جيدًا على أرض الملعب، وأظهرا ترابطًا قويًا بالفعل. يمكن لإنتر الآن الاعتماد على أربعة مهاجمين قابلين للتبديل، يتمتعون بخصائص مختلفة، ويقدمون دائمًا مساهماتهم.

    ولهذا السبب أيضًا، تبدو التسلسلات الهرمية في خط الهجوم أقل وضوحًا مقارنة بالماضي: ثورام ولاوتارو مارتينيز لا يزالان الأساسيين، وهذا صحيح، ولكن من يحل محلهما يكاد يكون دائمًا جديرًا بعدم جعلنا نفتقدهما.

  • FBL-ITA-SERIE A-UDINESE-INTERAFP

    نجاح لاوتارو في كافة الأوضاع

    على مر السنين، أثبت لاوتارو مارتينيز أنه ليس فقط أحد أقوى المهاجمين وأكثرهم إنتاجية في الدوري الإيطالي، بل إنه لاعب يتمتع بقدرة استثنائية على التكيف مع خصائص زملائه في الهجوم.

    في الماضي، شكل ثنائياً قوياً مع لوكاكو، ثم فعل الشيء نفسه مع ثورام، ومع بيو إسبوزيتو أعطى انطباعاً بأنه دائماً في أفضل حالاته.

    تتغير الخصائص، لكن النتيجة النهائية لا تتغير: المهاجم النيرازوري ينجح في تحقيق أقصى استفادة من عمل شريكه في الهجوم، كما ينجح في جعله يقدم أفضل ما لديه.

    ربما يكون الأمر مسألة غريزة، ولكنه في المقام الأول مسألة براعة في تغيير حركاته وفقًا للظروف.

    ليس من قبيل الصدفة أنه سجل بالفعل 11 هدفًا في هذا الدوري ويبدو أنه في طريقه نحو لقب هداف الدوري الإيطالي للمرة الثانية في مسيرته.

  • Lautaro Martinez Udinese Inter Serie AGetty

    جوهرة شابة تلمع في سماء إنتر

    إذا كان لاوتارو مارتينيز هو القائد على أرض الملعب، واللاعب القادر على فتح المباريات وضمان أداء شامل في الدوري الإيطالي، فإن بيو إسبوزيتو يواصل تأكيد نفسه أسبوعًا بعد أسبوع.

    ففي مباراة ليتشي، سجل هدفًا بعد دخوله كبديل، مما سمح لإنتر بالحصول على ثلاث نقاط مهمة أخرى، وفي مباراة اليوم، قدم تمريرته الرابعة.

    إنه لاعب مختلف عن جميع زملائه في الفريق، قادر على إعطاء الفريق متنفسًا، والاحتفاظ بالكرة، والبحث دائمًا عن التمريرة الصحيحة.

    مهاجم ربما "من الطراز القديم"، من النوع الذي نادراً ما نراه على أرض الملعب، ولكن مساهمته دائماً حاسمة. عندما قرر كيفو استبداله في مباراة أودينيزي، تغيرت طريقة لعب إنتر تماماً، وبدا غيابه من خط الوسط فما فوق واضحاً للغاية.

  • أسلحة مميزة على مقاعد البدلاء

    قوة هجوم إنتر في هذا الموسم تتجلى أيضًا في الدقائق التسعين التي قضاها ثورام على مقاعد البدلاء أمام أودينيزي.

    وهو أمر كان من المستحيل تصوره قبل عام، عندما لم تكن البدائل متوفرة على مستوى يسمح له بالراحة حتى في المباريات المهمة.

    ضد أودينيزي، شاهد المباراة كمتفرج عادي، وهذا لم يعد مفاجئًا. في ظل جدول مباريات لا يمنح الفريق فرصة للراحة، حيث سيلعب إنتر ميلان هامة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد أحد عمالقة كرة القدم الأوروبية، عندما يواجه آرسنال، فإن إجراء التبديلات أمر ضروري، ويمكن لشيفي أن يفعل ذلك دون أي قلق.

