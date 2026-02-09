رغم خماسية بايرن في شباكه .. باومان يكسب صراع حراسة مرمى ألمانيا ضد نوير

أولاً، لا بد أن فينسنت كومباني قد لاحظ بسرور أن هجومه، الذي كان يعاني من بعض التلعثم مؤخراً، عاد إلى مستواه التهديفي. حتى قبل الطرد المبكر، كان لاعبو ميونيخ قد شنوا بعض الهجمات الجيدة، التي سجلت وفقاً لـ Fotmob أربعة تسديدات وأكثر من 0.3 هدف متوقع (xG) – وذلك بعد مرور 12 دقيقة فقط.

يضاف إلى ذلك الهجوم الرائع الذي أدى إلى ركلة الجزاء. بغض النظر عما إذا كان ذلك مبرراً أم لا، كانت هذه فرصة كبيرة لبايرن. حتى ذلك الحين، كان البطل الحالي مسيطراً على المباراة وبلغ xG 1.1 بعد الهدف الأول. إذا قمنا بحساب 90 دقيقة، فسنحصل على أكثر من خمسة xG، وهو الرقم الذي حصل عليه بايرن في النهاية.

بالطبع، هذا الحساب البسيط يتجاهل ديناميكية اللعب، لكنه يظهر أن بايرن دخل المباراة بشكل جيد جدًا في الهجوم. على الجانب الدفاعي، لا تزال هناك علامات استفهام كبيرة. على الرغم من النقص العددي، حصل هوفنهايم في النهاية على ست فرص كبيرة، خمس منها في الشوط الأول. في المرحلة الأخيرة من الشوط الأول، كان TSG هو الفريق الأكثر خطورة، وحصل على التعادل بجدارة.

لكن السبب في ذلك لا يرجع إلى جزء واحد من فريق بايرن. هجومياً، نادراً ما تمكن الفريق من الاستحواذ على الكرة في مواجهة بناء الهجمات الشجاع والقوي للضيوف. أدى ذلك تلقائياً إلى ظهور ثغرات دفاعية كان من الصعب سدها. كما أن فريق كومباني لم يدافع بشكل كافٍ على الأطراف. تأخر جوزيب ستانيسيتش وألفونسو ديفيز عدة مرات ولم يتمكنوا من منع تمريرات TSG الجانبية بما يكفي.

وأخيرًا، لم تكن قوة الفريق في المستوى الذي اعتاد عليه بايرن ميونيخ. في بناء الهجمات، لم يتمكن جوشوا كيميش وألكسندر بافلوفيتش من المشاركة بشكل فعال في صناعة اللعب. يبدو أن النتيجة 5-1 بعد الكثير من الانتقادات، لكنها كانت ستكون أكثر ملاءمة في مباراة متكافئة.