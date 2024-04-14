رغم حاجته للمال .. نجوم برشلونة يمنعونه من الاستفادة بـ "مصباح" السعودية السحري

العديد من نجوم برشلونة مطلوبون في دوري روشن، ولكن!

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أندية دوري روشن السعودي أصبحت بمثابة "مصباح علاء الدين السحري" لنظيرتها الأوروبية، إذ ساهمت العروض الضخمة جدًا ماليًا في إنقاذ ميزانيات العديد من فرق القارة العجوز الصيف الماضي، ورغم حاجة برشلونة الملحة لهذا "الفانوس السحري" إلا أن الأمر يبدو بعيد المنال.

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الأندية السعودية ترغب في التعاقد مع العديد من نجوم البارسا، وقد حاولت ضم بعضهم بالفعل الصيف الماضي لكن محاولاتها لم تنجح، إلا أن الطريق ليست معبدة نحو النجاح بل بها الكثير من العقبات.

تلك العقبات لا يضعها البارسا الذي يبدو مرحبًا بالبيع لإنقاذ وضعه الاقتصادي والمالي المتهالك، لكن يضعها اللاعبون أنفسهم برفضهم الرحيل عن كتالونيا والانتقال إلى السعودية.

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نستعرض في التقرير التالي أبرز الأسماء المرتبطة بالدوري السعودي من برشلونة وأسباب صعوبة انتقالهم ..

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