Kylian MbappeGetty Images
بلال محمد

رغم تأكيدات تشابي ألونسو.. سفر متأخر لمبابي يعيد الشكوك لموقفه من كلاسيكو السوبر!

جمهور ريال مدريد يتابع موقف مبابي بقلق...

كشفت تقارير صحفية عن آخر المستجدات حول موقف كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، وإمكانية لحاقه بمباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني، والمنقول حصريًا عبر تطبيق ثمانية.

  • كلاسيكو مرتقب

    سيتزين ملعب الإنماء، مساء يوم الأحد القادم لاستقبال قمة الكرة الإسبانية، والتي ستجمع برشلونة، أمام ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، وكان الفريق الكتالوني، قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعد التغلب على أتلتيك بيلباو، في نصف نهائي البطولة الأول، ونجح رافينيا في تسجيل هدفين، بينما سجل كل من روني بردغجي، فيران توريس، فيرمين لوبيز، هدفًا لكل لاعب.

    على الجانب الآخر، وصل ريال مدريد، إلى المباراة النهائية بعد حسم ديربي مدريد، امام أتلتيكو مدريد، بهدفين لهدف مساء يوم الخميس، في مباراة افتتح فيها فالفيردي، أهداف اللقاء بتسديدة صاروخية، قبل أن يضيف رودريجو، الهدف الثاني للميرينجي في مطلع الشوط الثاني، وقلص ألكساندر سورلوث الفارق في الدقيقة 58.

    وسبق وأن التقى ريال مدريد، مع برشلونة، في كأس السوبر الإسباني 18 مرة قبل ذلك، كانت الغلبة فيهم للفريق الملكي الذي فاز في 10 مواجهات، بينما حسم البلوجرانا، 6 مواجهات لصالحهم، وانتهت مباراتان بالتعادل.

  • مبابي يثير الشك

    وكان مبابي، قد غاب عن ديربي مدريد، بسبب إصابة في الركبة، منذ العطلة الشتوية، إلا أن المدرب تشابي ألونسو، خرج بتصريحات عقب المباراة، أكد فيها أن النجم الفرنسي، سيسافر من مدريد، إلى المملكة العربية السعودية، ويشارك في مران الفريق الملكي اليوم الجمعة.

    وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا كوبي" فإن كيليان مبابي، استمر في إسبانيا، وخاض مران اليوم الجمعة، داخل مقر تدريبات ريال مدريد، ولن يسافر إلى السعودية، إلا في وقت متأخر من اليوم.

  • الأمر في يد ألونسو

    ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مبابي، سيصل إلى السعودية، صباح اليوم السبت، ولن يخوض مع ريال مدريد، إلا جلسة تدريبية واحدة، قبل النهائي المرتقب أمام برشلونة.

    وبالرغم من وصول مبابي، المتأخر إلى المملكة العربية السعودية، إلا أن الصحيفة الإسبانية، لم تستبعد إمكانية مشاركة النجم الفرنسي، في المباراة النهائية ولكن الأمر النهائي سيكون بيد المدرب تشابي ألونسو، ومن المتوقع ألا يتم الفصح عنه إلا مع الإعلان الرسمي عن التشكيلة.

  • ماذا قدم مبابي بالموسم الحالي؟

    يعيش النجم الفرنسي صاحب الـ 27 عامًا، موسمًا مميزًا مع ريال مدريد، حيث نجح في تسجيل 29 هدفًا وصنع خمسة آخرين، في 24 مباراة خاضها مع الفريق الملكي هذا الموسم، كما أنه يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني، وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

    وسيأمل في استعادة عافيته بأسرع وقت من أجل العودة لقيادة خط هجوم ريال مدريد، في فترة الحسم من الموسم، بعد نهاية مباريات كأس السوبر، سيطير ريال مدريد، إلى إسبانيا لخوض منافسات دور الـ 16 من كأس الملك، ومن بعدها سيكون كامل تركيزه على المنافسة على لقب الدوري مع برشلونة، وحسم التأهل إلى الدور القادم من دوري أبطال أوروبا.

