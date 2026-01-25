Getty Images Sport
رغم بداية مشواره التدريبي .. ناني يقرر العودة للملاعب وينضم رسميًا إلى فريق جديد!
ناني يواجه تحديًا جديدًا
أكد نادي أكتوبي أن عقد ناني "يتضمن دورًا موسعًا في مشروع تطوير النادي"، مما يشير إلى أنه قد يساهم أيضًا في التدريب. أكمل اللاعب الدولي البرتغالي السابق مؤخرًا دورة UEFA A Elite Youth Licence، التي تركز على تطوير اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عامًا وتؤهل حامليها لشغل مناصب إدارية في أكاديميات النخبة.
وقال ناني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى نادي أكتوبي وأتطلع إلى المساهمة في تطوير النادي وكرة القدم في كازاخستان. أود أن أشكر مالك النادي السيد نورلان أرتيكباييف، ورئيس النادي السيد أرمان أوسبانوف، والحاكم السيد أسخات شاخاروف على كرم ضيافتهم ودعمهم. لقد تأثرت كثيرًا برؤية النادي للمستقبل وسأعمل بجد لكي نصل إلى آفاق جديدة، في الداخل والخارج!"
متى سيبدأ موسم 2026 لأكتوبي؟
لعب ناني آخر مرة في الدوري البرتغالي الممتاز مع إستريلا دا أمادورا، وقال إنه غادر النادي بـ"شعور بالواجب المنجز"، لكن مشروع أكتوبي أقنعه بالعودة إلى الملعب لآخر مرة. أمامه ما يزيد قليلاً عن شهر واحد لاستعادة لياقته، حيث تنطلق موسم 2026 من الدوري الكازاخستاني الممتاز في مارس.
احتل أكتوبي المركز الخامس في الدوري الذي يضم 14 فريقًا في الموسم الماضي، بفارق خمس نقاط عن مركز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
- AFP
إرث ناني في مانشستر يونايتد
أصبح ناني بطلاً شعبياً في مانشستر يونايتد بعد انضمامه إلى النادي قادماً من سبورتنج لشبونة في عام 2007، حيث سجل 106 هدفاً في 230 مباراة وساعد النادي على الفوز بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأسين للرابطة. غادر النادي في عام 2015 وانتقل إلى فنربخشه وفالنسيا ولازيو وأورلاندو سيتي وفينيسيا وميلبورن فيكتوري وأدانا ديميرسبور.
واللافت أنه لن يكون النجم الوحيد السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سيلعب في الدوري الكازاخستاني الممتاز عند انطلاق الموسم الجديد. فقد أتم الجناح السابق لتشيلسي فيكتور موسيس، الذي أطلق سراحه لوتون الصيف الماضي، انتقاله إلى نادي كايسار.
- Getty Images Sport
استمرارية بعد الأربعين؟
ربما استلهم ناني من رونالدو عندما قرر العودة إلى كرة القدم. لا يزال زميله السابق في مانشستر يونايتد والمنتخب البرتغالي في قمة عطائه رغم بلوغه سن الأربعين، وقد وقع مؤخرًا عقدًا جديدًا مع نادي النصر السعودي العملاق حتى عام 2027. من المتوقع أن يقود رونالدو منتخب بلاده في كأس العالم 2026 في محاولة لإضافة لقب صعب المنال إلى رصيده من الألقاب وتعزيز مكانته كأفضل لاعب في التاريخ أمام غريمه الأبدي ليونيل ميسي.
