رغم العودة إلى كامب نو.. الاتحاد الإسباني يوبخ برشلونة في بيان رسمي!

في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، تعرض الظهير الأيسر الشاب أليخاندرو بالدي لكدمة قوية في منطقة الرقبة بعد احتكاك مباشر مع لاعب أتلتيك بيلباو أوناي جوميز. ورغم خروج اللاعب من الملعب لتلقي الفحص الطبي، فإن الجهاز الطبي سمح له بالعودة مبدئيًا لاستكمال اللقاء، قبل أن تتفاقم الأعراض ويشعر اللاعب بدوار مستمر ومقلق.

هذا الوضع دفع مدرب الفريق، الألماني هانزي فليك، لاتخاذ قرار فوري باستبداله بين الشوطين، حرصًا على سلامته. وهنا ظهرت المشكلة: الجهاز الفني لم يكن قد جهز بديل بالدي، رونالد أراوخو، بصورة كافية، إذ دخل المدافع الأوروجوياني إلى أرض الملعب دون إجراء عمليات الإحماء بالشكل الطبيعي.

اضطر فليك إلى إعادة ترتيب خطوط الفريق سريعًا، حيث انتقل جيرارد مارتين من مركز قلب الدفاع إلى مركز الظهير، بينما دخل أراوخو ليشغل موقعه الأساسي. هذا الارتباك الطارئ خلف الكواليس أدى إلى تأخير خروج لاعبي برشلونة من غرفة الملابس، وهو ما تسبب في تأخر انطلاق الشوط الثاني بمقدار ثلاث دقائق كاملة.